Sie spielen nicht mit

Siluh Records In die Tonne damit: »Self hate is sucking all the energy«

Escaping statt Escapism: Auf diesen knappen Slogan ließe sich das neue Album von Jolly Goods herunterbrechen. Dem Drang zur (vermeintlichen) Effektivierung, Optimierung, Beschleunigung widersetzen sich die Schwestern Tanno Pippi und Angy Lord, die vor Jahren aus dem Odenwald-Dörfchen Rimbach Richtung Berlin aufbrachen, oder besser gesagt: ausbrachen. 2007 erschien die erste Platte »Her.barium«, die zweite, »Walrus«, 2011. »Slowlife« wurde für Ende 2017 angekündigt, doch Jolly Goods nahmen sich für die Vollendung zwei zusätzliche Jahre.

Slowing down als Lebens- und Arbeitsprinzip: Angy Lord und Tanno Pippi spielen nicht mit, sind nicht einverstanden, stellen eigene Regeln auf und machen lieber gute Musik, statt sich kapitalistisch-businessmäßig vorgegebenem Produktivitätszwang zu unterwerfen. Oder bleiben gleich zu Hause und essen ihre Pommes allein, bevor sie sich dummem Partygeschwätz ausliefern. Nachzuhören auf der im Dezember veröffentlichten Single »Eating Fries« und im Grunde jedem Song von »Slowlife«.

Ob es darum geht, diesen Planeten zu verlassen, um anderswo mit freundlichen Aliens zu leben (»Desintegration«) oder »50 Emails« dorthin zu verschieben, wo sie hingehören (in den virtuellen Papierkorb nämlich): Jolly Goods zelebrieren die Verweigerung und treten den Selbsthass in die Tonne. »Self hate is sucking all the energy« singen Angy und Tanno zuckersüß und sind damit total zeitgemäß und doch Lichtjahre von der einfachen Weisheiten aus Frauenzeitschriften entfernt, die »uns« positiv empowern wollen, vorausgesetzt wir tragen den richtigen Lippenstift und besuchen den angesagten Yogakurs.

Dorthin passen Jolly Goods natürlich ebensowenig wie in andere Nischen – die Schwestern bauen sich lieber selbst eine: »Slowlife« entstand komplett in Eigenregie, aufgenommen und produziert von Tanno Pippi im Kellerstudio. Ohne die Unterstützung so kredibler Leute wie Moses Schneider, Tobias Levin, Hans Unstern oder Dirk von Lowtzow, die bei »Her.barium« und »Walrus« zugange waren: Jolly Goods haben sich freigeschwommen. Input von außen war während der letzten Jahre nicht erwünscht, sagen Tanno Pippi und Angy Lord im Interview mit Kerstin und Sandra Grether (ichbraucheeinegenie.de), nur das Urteil der jeweils anderen. Mit dieser selbstbewusst symbiotischen Haltung mussten Jolly Goods offenbar zwangsläufig beim österreichischen Label Siluh landen, das heuer – bezieht man Dives (jW berichtete), Aivery, Luise Pop und Half Girl mit ein – auffallend viele interessante feministische Bands beherbergt.

Waren die Songs der beiden ersten Alben reduziert aus Stimme, Gitarre und/oder Keyboard und Schlagzeug gebaut, also eher Lo-Fi-Riot-Grrrlsm, schöpfen Jolly Goods heute aus einem ungleich reicheren Fundus: Synthesizer, Bläser, Vibraphon, Orgel, Kontrabass und dicke Gitarrenschichten fügen sich zu einem detailreichen, tiefgründigen Sound, der Stilexperimente zulässt, ohne dass die geschwisterliche Handschrift verlorenginge. Surfgitarren passen zur brummenden Tuba (»Heavy Feet«), Shoegaze verbindet sich selbstverständlich mit kunstvollem Pop im Geiste Kate Bushs oder Reminiszenzen an frühen Elektropop. In der Anti-Institutionshymne »University Hell« bricht ungebremster Outrage-Rock aus, während in den meisten anderen Stücken das Tempo verschleppt und verlangsamt wird – wie gesagt, lieber einen Gang zurückschalten als mit den hektischen Businessmäuschen zappeln.

Interessant ist auch der Gesang: In den entschleunigten Jahren entwickelte Tanno Pippi eine Stimme, im übertragenen Sinn und ganz buchstäblich – von wispernder Kopfstimme bis wütendem Geschrei reicht ihre Bandbreite. Ein weiteres, machtvolles Instrument im Jolly Goodschen Orchester des Widerstands.