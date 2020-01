Besuch vom großen Bruder

Ann Wang/REUTERS Freundlicher Empfang: Chinas Präsident Xi Jinping (l.) mit seinem myanmarischen Amtskollegen Win Myint (Naypyitaw, 17.1.2020)

Es ist 70 Jahre her, dass die beiden Länder diplomatische Beziehungen aufnahmen: Das vormalige Burma, das sich erst kurz zuvor von der britischen Kolonialmacht befreit hatte, war damals der erste Staat jenseits des sozialistischen Lagers, der die junge Volksrepublik China anerkannte. Ein Festakt zu diesem Jubiläum am Freitag gehörte für den chinesischen Präsidenten und Vorsitzenden der KP, Xi Jinping, zu den ersten Terminen seines zweitägigen Staatsbesuches.

Von einer tiefen Freundschaft beider Länder hatte Xi in einem Artikel gesprochen, der in den myanmarischen Staatsmedien vor dem Treffen erschienen war. Die darin verwendete landestypische Formulierung lässt sich übersetzen als »Geschwister, die von der gleichen Mutter stammen«. Die traditionell sehr enge Bindung der beiden Staaten wurde während des Besuchs sowohl vom chinesischen Präsidenten wie auch von seiner Gastgeberin, der faktischen Regierungschefin Aung San Suu Kyi, wiederholt hervorgehoben.

Xi traf auch mit Präsident Win Myint und Armeechef General Min Aung Hlaing zusammen. Unter anderem wurde 2020 zum »Jahr der Kultur und des Tourismus China-Myanmar« ernannt, um die Beziehungen weiter zu vertiefen. Doch zentral blieb das Gipfeltreffen des chinesischen KP-Vorsitzenden mit Suu Kyi, bei dem es um Konkreteres ging. Gut zwei Jahre ist es her, seit Myanmar 2017 der chinesischen »Belt and Road Initiative« (BRI, oft »neue Seidenstraße« genannt) beigetreten ist, die mit ihren Infrastrukturvorhaben weltweit an die 70 Länder verbinden soll. In dem südostasiatischen Nachbarstaat ist das Bündel an Projekten innerhalb des China-Myanmar Economic Corridor (CMEC) eine wichtige Säule der chinesischen Initiative. Ein großer Teil der insgesamt 32 Abkommen und Absichtserklärungen (MOU), die beide Seiten jetzt unterzeichnet haben, betrifft einzelne Komponenten von CMEC. Der Korridor in Form eines Y verbindet Kunming, die Hauptstadt der Provinz Yunnan, über das zentralmyanmarische Mandalay zum einen mit der Wirtschaftsmetropole Yangon, zum anderen mit Kyauphyu, wo im Teilstaat Rakhine an der Küste eine Sonderwirtschaftszone entsteht.

Allerdings gibt es auch Kritik an einigen Vorhaben des CMEC. Unter anderem werden Mängel mit Blick auf den Umweltschutz und auch die fehlende Einbeziehung lokaler Akteure und Betroffener angekreidet.