Clinch um Justizreform

»Herr Duda! Sie sind ein böser Mensch, ein mieser Präsident, der im Namen seiner kurzfristigen parteipolitischen Ziele Hass sät. Sie schaden Polen! Das schreibe ich ganz bewusst. Richter Jaroslaw Ochocki.« Der Vorsitzende einer Berufungskammer am Posener Bezirksgericht machte am Wochenende auf Twitter keine Mördergrube aus seinem Herzen. Noch am selben Abend eröffnete das Justizministerium ein Disziplinarverfahren gegen den Juristen und ein Strafverfahren wegen »Beleidigung des Staatsoberhauptes« gleich noch dazu.

Richter Ochocki hatte auf die immer schärfere Rhetorik von Politikern der Regierungspartei PiS im Streit um ein neues Gesetz zur »Disziplinierung« der Richterschaft geantwortet. Die Vertreter der PiS, Staatspräsident Andrzej Duda an der Spitze, greifen ihrerseits zu immer groteskeren Anschuldigungen an die Adresse der von ihnen nur noch als »postkommunistische«, »unantastbare Kaste« mit »besten Verbindungen ins Ausland« bezeichneten Richterschaft. Von diesen Leuten müsse man »unser polnisches Haus« »säubern«, erklärte zum Beispiel Duda letzte Woche auf einem Treffen mit Funktionären der »Solidarnosc« in Katowice.

Die von der Opposition nur als »Maulkorbgesetz« bezeichnete und von großen Teilen der in- und ausländischen juristischen Fachwelt als Verstoß gegen das Verfassungsprinzip der richterlichen Unabhängigkeit kritisierte Neuregelung soll Richtern in Polen nicht nur tagespolitische Stellungnahmen mit »staatsfeindlicher Tendenz« verbieten, sondern insbesondere auch, die Kompetenz anderer Richter anzuzweifeln. Damit soll ihnen die letzte Hintertür verbaut werden, sich gegen ihre Unterordnung unter die Regierungspartei zu wehren: die Anwendung von EU-Recht und die Vorlage von »Vorabentscheidungsfragen« an den Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) in Luxemburg, ob diese oder jene Regelung, dieses oder jenes Gremium mit EU-Recht vereinbar sei. Der EuGH lässt sich entgegen der sonstigen Langwierigkeit seiner Abläufe auf diesem Gebiet neuerdings nicht lange bitten und hat zuletzt dem Zweifel eines Warschauer Gerichts recht gegeben, ob die von Justizminister Zbigniew Ziobro eingeführte neue »Disziplinarkammer« am Obersten Gericht Polens rechtmäßig bestehe und damit überhaupt als Gericht anzuerkennen sei.

Ziel des Disziplinierungs- bzw. Maulkorbgesetzes ist von seiten der Regierungspartei eingestandenermaßen, den Vorrang des von der Exekutive verabschiedeten Rechts vor seiner Auslegung durch die Richter als Angehörige der Judikative durchzusetzen. Das kurz vor Weihnachten vom Sejm verabschiedete Gesetz ist letzte Woche im Oberhaus, dem Senat, mit der knappen Mehrheit der Oppositionsparteien und einiger unabhängiger Senatoren zurückgewiesen worden – eine neue und unangenehme Erfahrung für die PiS, die sich in der vergangenen Legislaturperiode ans »Durchregieren« gewöhnt hatte. Das Veto des Senats hat jedoch nur aufschiebende Wirkung. Im Sejm könnte die PiS mit einfacher Mehrheit den Einspruch zurückweisen, das Gesetz müsste dann nur noch vom Präsidenten unterzeichnet werden. Duda hat dies bereits angekündigt.

Den Streit würde dies aber nicht beilegen, zumal nicht den mit der EU, deren Recht laut Vertrag von Lissabon im Zweifel Vorrang gegenüber nationalem Recht genießt. Inzwischen hat sich der Vorsitzende der polnischen Akademie der Wissenschaften, Michal Kleiber, mit dem Vorschlag zu Wort gemeldet, dass sich Befürworter und Gegner der Reform unter dem Dach seiner Institution zu einem »runden Tisch« zusammensetzen. Egal, wie man dazu stehen mag: Vor den Präsidentschaftswahlen im Mai wird es hierzu kaum kommen. Denn die PiS fürchtet, in diesem Fall das Gesicht und das Image einer durchsetzungsfähigen Kraft zu verlieren. Und in der Opposition ist das Misstrauen groß, ob sich die Regierungspartei an einen etwaigen Kompromiss halten würde.