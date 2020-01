Umkämpftes Agrarressort

Bodo Schackow/dpa Der Landesvorsitzende zieht sich wegen des schlechten Wahlergebnisses zurück, die Umweltministerin ist vielleicht bald für Landwirtschaft zuständig: Denis Peisker und Anja Siegesmund am Freitag in Erfurt

Einiges ist doch noch zu klären. Am Montag gingen die Gespräche über die Bildung einer »rot-rot-grünen« Minderheitsregierung in Thüringen in die Verlängerung. Zwar war am Freitag ein Koalitionsvertrag präsentiert worden, aber es hatte erneut keine Einigung über die Ressortverteilung gegeben. Bei jW-Redaktionsschluss dauerten die Gespräche zwischen den drei Parteien noch an. Mit einem Ergebnis sei frühestens am Abend zu rechnen, sagte Paul Becker, Pressesprecher der Thüringer Linkspartei, gegenüber jW.

In der vergangenen Woche hatten sich Linke und Grüne nicht über die Ressortverteilung einigen können. Die Verhandlungen waren in der Nacht zum Freitag ergebnislos abgebrochen worden. Zu Beginn der Gespräche vor einigen Wochen waren Beobachter zunächst davon ausgegangen, dass alles so bleiben würde wie gehabt. Die Linke würde demnach neben dem Ministerpräsidenten auch weiterhin den Chef der Staatskanzlei sowie die Minister für Bildung, Soziales sowie Infrastruktur und Landwirtschaft stellen. Die SPD behielte die Ressorts für Inneres, Wirtschaft und Finanzen. Doch die Grünen, die bisher die Minister für Umwelt und Justiz stellten, forderten überraschend auch die Zuständigkeit für Landwirtschaft und Forst bzw. deren Zuordnung zum Umweltministerium. Diese Bereiche waren 2014 in das Infrastrukturministerium eingegliedert worden. Auf dieses Ressort sollen die Grünen ebenfalls Anspruch angemeldet haben, wofür sie das Justizministerium »eintauschen« würden. Die Linke und auch die SPD reagierten mit Unverständnis auf die Forderungen, nicht zuletzt mit Blick auf das schlechte Ergebnis der Grünen, die Ende Oktober mit 5,2 Prozent nur knapp den Wiedereinzug in den Landtag geschafft und dabei gerade in den ländlichen Gebieten Thüringens katastrophal abgeschnitten hatten.

Am Freitag spielten die drei Parteien den Konflikt eher herunter. »Wir nehmen uns die Zeit, die wir brauchen«, betonte die Grünen-Landesvorsitzende Anja Siegesmund. Linken-Chefin Susanne Hennig-Wellsow erklärte, aus ihrer Sicht sei das Koalitionsprojekt »nicht gefährdet«. Derartige Verzögerungen seien »nicht ungewöhnlich«.

Allerdings drängt nun die Zeit, denn Ende dieser Woche stehen bei SPD und Grünen jeweils Parteitage an, die den Koalitionsvertrag absegnen sollen. Bei der Linkspartei sollen die Mitglieder abstimmen. In dem Papier wird unter anderem das Ziel formuliert, die Gebühren für ein weiteres Kitajahr abzuschaffen und in zwei Landkreisen eine »Mobilitätsgarantie« zu erproben. Außerdem soll geprüft werden, ob ein Mietendeckel eingeführt werden kann. Linke, SPD und Grüne riefen CDU und FDP, deren Stimmen sie im Landtag für Mehrheiten benötigen, am Freitag erneut zur Zusammenarbeit auf. Ihr Koalitionsvertrag sei »eine Einladung« an diese beiden Parteien, sagte SPD-Landeschef Wolfgang Tiefensee.

CDU-Landeschef Mike Mohring sagte unterdessen der Rheinischen Post, der Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU zur Zusammenarbeit mit Linken und AfD sei richtig gewesen. »Im Grunde« sei er das auch heute noch, aber die Lage habe sich verändert. Man habe in Thüringen jetzt eine »zeitlich begrenzte Sondersituation«. Die Bürger erwarteten von der CDU »Handlungsfähigkeit«. Mohring will sich demnächst mit Ramelow treffen und 22 Themen besprechen, bei denen die CDU zur Zusammenarbeit bereit ist. Zu Wort meldete sich erneut der frühere Bundespräsident Joachim Gauck. Er sei »gegen jegliche Form der Koalition der CDU mit der Linkspartei« in Thüringen, sagte Gauck der Welt (Samstag). Es gehe hier um »eine begrenzte Form von Duldung«. Und diese Duldung solle die Linke »etwas kosten«.

Verwirrung über den Modus der Zusammenarbeit scheint garantiert. Tiefensee sagte am Freitag, man habe sich mit CDU und FDP geeinigt, dass die Finanzministerin mit den beiden Parteien bereits jetzt Gespräche zum Haushalt führe. Die CDU-Fraktion wies dies zurück. Eine Zusage habe es »in dieser Form nie gegeben«, erklärte ein Sprecher.