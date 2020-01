Faschisten und »Waffenfreunde«

Julio Cortez/AP Photo/dpa

In den USA haben sich am Montag, dem Feiertag zu Ehren Martin Luther Kings, Tausende Waffenbefürworter (siehe Bild) unter strengen Sicherheitsvorkehrungen in Richmond, der Hauptstadt des US-Bundesstaates Virginia, zu einer Kundgebung versammelt. Im Vorfeld war bekanntgeworden, dass sich gewaltbereite Faschisten unter die Demonstrierenden mischen wollten und bewaffnete private Milizen »böswillige Handlungen« planten, wie Gouverneur Ralph Northam vergangene Woche erklärte. (dpa/jW)