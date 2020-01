»Wir kandidieren nur auf Grundlage klarer Positionen«

Partei der Arbeit Befreiungsfeier im ehemaligen KZ Mauthausen am 5. Mai 2019

Die »Partei der Arbeit« wurde 2013 in Österreich als Reaktion auf eine Krise der KPÖ gegründet. Was hat Sie damals zur PdA gebracht?

Ich bin seit Jahrzehnten in der Arbeiterbewegung aktiv und wurde ursprünglich in einer leninistischen Strömung der Sozialistischen Jugend politisiert. Zur SPÖ wollte ich aber nie, deshalb bin ich mit Anfang 20 der KPÖ beigetreten. Damals haben sich verschiedene Flügel herausgebildet. 2003 unterlag dann die Linksopposition, und ein Großteil der Wiener Opposition trat aus der KPÖ aus oder wurde ausgeschlossen. Diese Menschen haben als Reaktion darauf die »Kommunistische Initiative« gegründet, und die PdA ist das Ergebnis davon. Insofern war – nach langer Vorbereitung – diese Parteigründung der logische nächste Schritt und meine Mitgliedschaft folgerichtig.

Ende Dezember wurden Sie beim vierten Parteitag zum neuen Vorsitzenden gewählt. Ihr Vorgänger Otto Bruckner ist nun Ihr Stellvertreter, und neue Gesichter zogen in den Vorstand ein, nachdem vier frühere Mitglieder nicht mehr kandidiert hatten. Steht nun ein Bruch mit der bisherigen Linie bevor?

Nein, einen solchen gibt es nicht. Tatsache ist, dass Otto Bruckner in den letzten 15 Jahren mein engster politischer Weggefährte war und das weiter bleibt. Wesentlich sind die anderen neuen Mitglieder im Parteivorstand. Wir haben eine Verjüngung erlebt, das Durchschnittsalter liegt nun unter 35 Jahren.

Beim Gründungsparteitag waren einst über hundert Personen anwesend. Beim jetzigen vierten Parteitag, der unter dem Motto »PdA stärken – Arbeiterklasse stärken« stattfand, waren es etwas über 50 Personen. Wie wollen Sie die PdA stärken?

Generell muss man unterscheiden zwischen den Mitgliedern, die das in erster Linie auf dem Papier sind und die ihren Mitgliedsbeitrag zahlen, und jenen, die sich aktiv einbringen. Die Kluft zwischen diesen beiden Gruppen hat sich bei uns in den letzten Jahren vergrößert: Wir waren nicht genug Aktivisten, trotz einer ansehnlichen Mitgliederzahl. Insofern hat der Parteitag beschlossen, diesbezüglich in Wien eine neue Strukturierung vorzunehmen. Wir wollen eine einsatzfähige Grundorganisation schaffen. Ob das funktioniert, wird sich zeigen.

Mit der Kommunistischen Jugend Österreichs, kurz KJÖ, der »Kommunistischen Gewerkschaftsinitiative«, kurz »Komintern«, und der KPÖ Steiermark haben Sie drei wirkmächtige Unterstützerinnen. Wie wird es weitergehen mit der Bündnisarbeit?

Das Hauptaugenmerk galt bisher vor allem der Komintern. Dort trifft unser maßgeblicher Einfluss auf verschiedene migrantische Organisationen. Das wird weiter wichtig sein, aber wir müssen darüber hinaus kommen.

Was die KPÖ Steiermark betrifft, hängt da sehr viel von deren weiterer Entwicklung ab. Es gibt sicher Überschneidungen, aber auch wesentliche Unterschiede. Die PdA ist eine marxistisch-leninistische Partei und aufgrund ihrer guten internationalen Vernetzung Teil einer sich neu formierenden kommunistischen Weltbewegung. Die KPÖ Steiermark wiederum ist eine Wahlpartei aus der österreichischen Provinz und will das auch bleiben. Manche haben die Illusion einer gemeinsamen Zukunft, davon gehe ich aber nicht aus.

Die KJÖ ist eigenständig, und manche Teile orientieren auf die PdA, manche auf die KPÖ Steiermark. Das ist nicht immer einfach, aber man kann damit umgehen. Wenn man aber eine einheitliche marxistisch-leninistische Jugendorganisation in ganz Österreich haben möchte, die der PdA nahesteht, dann wird es da Änderungen brauchen.

In Wien finden dieses Jahr im Herbst Gemeinderatswahlen statt. 2015 ist Ihre Partei in sechs der 23 Bezirke angetreten, bei den Nationalratswahlen 2017 und 2019 nicht. Werden Sie 2020 in Wien antreten?

Geplant ist es, ja. In welcher Form, ist aber noch offen. Wenn wir kandidieren, dann natürlich nur auf der Grundlage klarer Positionen: des Klassenstandpunktes und des Antiimperialismus. Was für uns nicht in Frage kommen wird, ist die Teilnahme an irgendeinem linksbeliebigen voluntaristischen Bündnis.