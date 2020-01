Ventil Verlag »Space is the place« – und das Publikum sieht Sterne

Mittwoch abend in der Fahimi-Bar in Berlin-Kreuzberg. Der Synthesizer spielt eine putzige Pluckerpeitsche aus kühlen Tönen und einem fordernden Rhythmus. Knarf Rellöm und seine kongeniale Künstlerkollegin DJ Patex geben dazu folgende Parole aus: »Space is the place.« Während Knarf Rellöm intoniert, macht er von der kleinen Bühne aus einen Ausfallschritt, setzt einen Fuß auf den Tresen, verharrt kurz in einem Spagat. Er zieht er den zweiten Fuß nach und unternimmt einen kleinen Spaziergang zwischen abgestellten Gläsern und Flaschen, erreicht einen Mitarbeiter der Bar, der gerade Flüssigkeiten aus mehreren Flaschen gleichzeitig in ein Glas laufen lässt und sich dazu bewegt. Knarf Rellöm ist amüsiert: »Arthur, du mixt den Drink ja im Rhythmus der Musik!?« Arthur lächelt, muss aber natürlich weiter auf das Mixgetränk achten.

Knarf Rellöm, 1962 in Burg geboren, kehrt auf die Bühne zurück, bewegt sich weiter zu einer der großen Fensterscheiben, hinter der die gut ausgeleuchteten Züge der U-Bahnlinie U1 vorbeifahren. Er streckt die linke Hand aus, hebt sie weit nach oben, um sie danach ganz nach unten zu senken und dann erneut zu heben. Es sieht aus, als würde Rellöm vorsichtig den Popo einer Giraffe streicheln. Er bittet das Publikum »Nein!« zu skandieren, ganz laut und entschlossen, sobald sein Arm den höchsten Punkt erreicht hat, und, wenn der Arm wieder runtergeht, leiser zu werden und immer verzagter zu klingen. Knarf Rellöm stößt dazu den Satz »Ihr seid immer nur dagegen, macht doch mal bessere Vorschläge!« hervor. Die Wirkung der gemeinsamen Darbietung ist erstaunlich: der schönste Theatereffekt, seit Bertolt Brecht auf einer Bühne ein Plakat mit der Aufschrift »Glotzt nicht so romantisch!« aufhängen ließ. Amüsante Augenblicke dieser Art produzieren Knarf Rellöm und DJ Patex den Abend über immer wieder und geradezu mühelos.

Den Anlass für die tolle Performance in der Bar am Kottbusser Tor hat ihnen der Mainzer Ventil-Verlag geliefert, der aus Knarf Rellöms Liedtexten, Anthologiebeiträgen, Liner Notes, Konzertberichten, Manifesten, Romanauszügen eine so unterhaltsame wie smarte Auswahl getroffen hat. In dem so entstandenen Buch »Wir müssen die Vergangenheit endlich Hitler uns lassen« entzündet sich Rellöms Furor vor allem, wenn er es mit Kollegen zu tun bekommt, mit Menschen, die sich wie er auf Bühnen stellen und singen. Hinreißend seine Schilderung des bizarren Jobs als Support Act für Elvis Costello. Sehr lustig auch, wie er sich einen Musiker mit dem Spitznamen Vogelscheiße vorknöpft. Wenn es um Tom Liwa geht, genügt Knarf Rellöm schon dessen Ankündigung, mit einer ganzen Mannschaft aus Menschen mit Klampfen auf Tour zu fahren, um ihn zu einer tollen Suada mit dem Titel »Warum ›Paradies der Ungeliebten‹ ein Scheißtitel ist« anzuregen.

Dass noch in der zornigsten Pointe jede Menge Sympathie mitschwingen kann, beweist er, wenn er im Stil eines Fußballreporters Eindrücke von einem Auftritt der US-amerikanischen Hardrockband Kiss schildert. Ihm sei es egal, sagt er, dass er sich den Konzertgenuss womöglich mit »den geschmacklosesten Deppen des Planeten« teilt. Nach dem Ende des Spektakels auf der Trabrennbahn in Hamburg-Bahrenfeld wird er trotzdem auf die Knie gehen, um gierig nach den von Rhythmusgitarrist und Sänger Paul Stanley in die Massen geworfenen Gitarrenplektren zu suchen. Stanley hatte zuvor zwischen zwei Bandhymnen mit marktschreierischen »Wir rocken die Nächte!«-Ansagen die klebrigsten Klischees bedient. Ein Solo des Leadgitarristen Ace Frehley, sagt Knarf Rellöm, habe aus »idiotischen Klassikeinflüssen«, die Setliste selbst Song für Song aus »hirnverbranntester Funktionsmusik« bestanden. Und weil die Gäste in der Bar mittlerweile vor Lachen beinahe auf dem Boden liegen, geht Knarf Rellöms vollkommen unironisch gemeintes Fazit über den Auftritt von Kiss nahezu unter: »Ich liebe es!«