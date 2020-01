Schäuble: Sozialleistungen machen unglücklich

Daniel Bockwoldt/dpa Für das Glück der Lohnsklaven: Wolfgang Schäuble am Freitag bei der Mittelstands- und Wirtschaftsunion Hamburg

Hamburg. Eine großzügige Gewährung von Sozialleistungen führt die Empfänger nach Ansicht von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ins Unglück. »Wir müssen die Balance zwischen Fordern und Fördern richtig einhalten«, mahnte der CDU-Politiker am Freitag beim Neujahrsempfang der Mittelstands- und Wirtschaftsunion Hamburg. »Denn wenn wir überfördern, zerstören wir die Motivation der Menschen (...) und machen sie unglücklicher.« Der Staat nehme den Lohnabhängigen in diesem Falle den Anreiz, ihre persönliche Lebenserfüllung zu finden. Betroffen äußerte sich Schäuble über die Zustimmung, die der angebliche Plan Finnlands für eine Vier-Tage-Woche mit täglich nur sechs Arbeitsstunden in der deutschen Öffentlichkeit gefunden habe. Schon aufgrund der demographischen Entwicklung fehle es in Deutschland an Arbeitskräften. Die Menschen müssten aufgrund der längeren Lebenszeit auch länger arbeiten. »Wir brauchen jeden, selbst der Schwerkranke kann anderen etwas geben«, sagte der Christdemokrat. (dpa/jW)