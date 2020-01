Aus: Ausgabe vom 15.01.2020 , Seite 8 / Feuilleton Ökologische Krise

»Angesichts der starken Agrarlobby sehe ich schwarz«

Insektensterben bedroht Ökosysteme. In BRD fehlt es an Taten, in der EU dominieren die Konzerninteressen. Ein Gespräch mit Teja Tscharntke

Interview: Oliver Rast