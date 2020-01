Köln. Die deutschen Volleyballerinnen haben die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio verpasst. Beim Qualifikationsturnier in Apeldoorn unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski der Türkei am Sonntag im Finale deutlich mit 0:3 (17:25, 19:25, 22:25). »Wir sind an einer sehr starken türkischen Mannschaft gescheitert«, sagte Koslowski, »Sie haben das Spiel heute von vorne bis hinten kontrolliert«. Die Männer von Bundestrainer Andrea Giani hatten am Freitag ihre Chance auf ein Tokio-Ticket beim 0:3 gegen Frankreich im Endspiel des Qualiturniers in Berlin verspielt. (sid/jW)