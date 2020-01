Demonstranten belagern Präsidentensitz in Abchasien

Ulf Mauder/dpa Abchasiens Präsident Raul Chadschimba lehnt einen Rücktritt ab (Aqwa/Sochumi, 20.8.2011)

Aqwa (Sochumi). In der international nur von wenigen Staaten anerkannten Republik Abchasien haben Hunderte Demonstranten den Rücktritt von Präsident Raul Chadschimba gefordert und den Präsidentensitz belagert. Bis zu Tausend Menschen versammelten sich am Donnerstag vor dem Gebäude in der Hauptstadt Aqwa (georgisch: Sochumi), wie lokale Medien und die russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti berichteten. Sie sollen Fenster eingeschlagen und Türen aufgebrochen haben.

Auf Videos war zu sehen, wie zahlreiche Demonstranten durch die Gänge des Verwaltungsgebäudes liefen. Chadschimba nannte die Proteste eine Provokation und hat laut der russischen Nachrichtenagentur TASS einen Rücktritt abgelehnt. Sollte sich die Lage nicht beruhigen, werde er notfalls den Ausnahmezustand verhängen, teilte er mit. Der 61jährige führt Abchasien seit 2014, erst im vergangenen Herbst wurde er bei Wahlen in seinem Amt bestätigt. (dpa/jW)