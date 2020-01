Herausforderer der libyschen Regierung zu Gesprächen in Rom

Hazem Ahmed/AP/dpa In scheinbar allen Krisengebieten im Einsatz: Toyota Pickup

Rom. Der italienische Regierungschef Giuseppe Conte hat in Rom Gespräche mit dem libyschen General Chalifa Haftar geführt, der der mit Hilfe der UNO installierten »Einheitsregierung« in Tripolis die Herrschaft streitig macht. Das bestätigten offizielle Stellen in Rom. Details zum Inhalt wurden zunächst nicht bekannt, nur dass der Termin fast drei Stunden gedauert habe.

Ein für den Abend erwarteter Besuch des libyschen Ministerpräsidenten Fajis Al-Sarradsch in Rom sollte nach Angaben der Nachrichtenagentur ANSA dagegen doch nicht stattfinden. Offiziell gab es dazu zunächst keine Informationen. Fajis Al-Sarradsch hatte zuvor in Brüssel mit Bundesaußenminister Heiko Maas und dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell gesprochen.

Die Regierung von Al-Sarradsch kämpft unter anderem mit General Haftar, der seine Basis im Osten hat, um die Macht. Die Türkei und Katar unterstützen die Regierung von Al-Sarradsch. Russland, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate stehen auf Seiten Haftars. Rom hat als frühere Kolonialmacht und Nachbarland historisch enge Verbindungen nach Libyen. Das Küstenland spielt im Zusammenhang mit der Migration in die EU eine wichtige Rolle. (dpa/jW)