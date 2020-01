Afghanistan: Mehr als 100 Taliban ergeben sich Regierungstruppen

Sayed Mominzadah/XinHua/dpa Kabul mit Blick auf die dahinterliegenden Berge (5.12.2019)

Kabul. Mehr als 100 Kämpfer haben sich in den vergangenen zwei Tagen inmitten des zunehmenden militärischen Drucks auf die Taliban den afghanischen Regierungstruppen ergeben, wie Beamte am Dienstag mitteilten.

Eine 20köpfige Gruppe von Taliban-Kämpfern habe die Waffen niedergelegt und sich den Behörden in der östlichen Provinz Nangarhar ergeben, wie es in einer Erklärung der Provinzregierung hieß. Der Provinzgouverneur von Nangarhar, Shah Mahmoud Miakhil, begrüßte die Übergabe und rief andere Taliban-Kämpfer auf, diesem Schritt zu folgen.

Unterdessen hätten sich 69 Aufständische den afghanischen Regierungskräften in der westlichen Provinz Ghor ergeben. Grund dafür sei laut Provinzgouverneur Ghulam Nasir Khaze erhöhter militärischer Druck gewesen: »Die Sicherheitskräfte haben in der vergangenen Woche etwa 300 bewaffnete Kämpfer im Bezirk Shahrak belagert und 69 von ihnen ergaben sich am Montag abend den Sicherheitskräften«, sagte Khaze gegenüber Xinhua.

Darüber hinaus habe sich eine 13köpfige Gruppe von Taliban-Kämpfern nach Angaben lokaler Beamter in den vergangenen zwei Tagen den Behörden in der nördlichen Provinz Badakhshan ergeben. (Xinhua/jW)