Deutsche kaufen SUV

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa Die Deutschen und ihr liebster Panzer, hier in Leipzig

Berlin. Die deutsche Automobilindustrie verbucht auf dem heimischen Markt ein Absatzplus. 2019 wurden in Deutschland so viele Autos verkauft wie seit zehn Jahren nicht. 3,6 Millionen Neuzulassungen gab es, fünf Prozent mehr als im Vorjahr und nur etwa 200.000 weniger als im Ausnahmejahr der Abwrackprämie 2009. International gehen die Verkäufe allerdings zurück. Chinesen und US-Amerikaner kauften weniger Autos, auch in der EU werde der Absatz sinken, prophezeite der Verband der Automobilindustrie (VDA) kürzlich.

Die Debatten um mehr Klimaschutz fechten den deutschen Autofahrer derweil offenbar nicht an, beliebt sind große, spritfressende, raumgreifende und oft genug tödliche Ungetüme. SUV und Geländewagen legten bei den Zulassungen am stärksten zu. Bis Ende November fiel knapp jeder dritte Neuwagen in eine dieser beiden Kategorien.

Die Produktion in den deutschen Autofabriken geht indes weiter zurück. Knapp 4,7 Millionen Autos liefen 2019 vom Band, das waren zum zweiten Mal in Folge gut neun Prozent weniger als im Vorjahr. Dabei bleibt die Auslandsproduktion der deutschen Konzerne nach Verbandsangaben stabil bei jährlich gut elf Millionen. Das hat Folgen für die mehr als 830.000 Beschäftigten in Deutschland. Werke sind weniger ausgelastet, befristete Arbeitsverträge werden seltener verlängert, Kurzarbeit eingesetzt. Der Verband rechnet mit kleineren Stammbelegschaften in diesem Jahr. (dpa/jW)