Libyen: Haftars Truppen verkünden Gewinne in Sirte

Mohammed Elshaiky/EPA/dpa Mann mit Befehlsgewalt: General Khalifa Haftar

Tripolis. Im Kampf um die Kontrolle über das Bürgerkriegsland Libyen sind die Truppen des Generals Khalifa Haftar eigenen Angaben zufolge in die Küstenstadt Sirte vorgerückt. Haftars Libysche Nationalarmee (LNA) teilte am Montag mit, zunächst die Kontrolle über den Al-Gordabidscha-Flughafen in der Stadt übernommen zu haben. Die bewaffneten Einheiten, die am Flughafen angetroffen worden seien, hätten sich ergeben, hieß es weiter. Danach sei der Vormarsch in Richtung Innenstadt »entschlossen fortgesetzt« worden. Die Stadt sei »vollständig befreit« , sagte LNA-Sprecher Ahmed Al-Mesmari danach im Fernsehen.

Sirte liegt am Mittelmeer auf etwa halber Strecke zwischen Tripolis im Westen und Bengasi im Osten. Die Stadt wird von Milizen kontrolliert, die auf Seiten der von den Vereinten Nationen anerkannten Regierung von Ministerpräsident Fajis Al-Sarradsch stehen. Die Sarradsch-Regierung hatte die Stadt 2016 nach monatelangen Kämpfen von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zurückerobert. (dpa/AFP/jW)