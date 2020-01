Drei Wochen vor der offiziellen Eröffnung des Europäischen Kulturhauptstadtjahres haben Unbekannte in Rijeka eine Installation des kroatischen Bildhauers Ivan Kozaric zerstört. Die Täter setzten am Samstag abend das Werk »Ein Haufen Heu« in Brand, das auf einem Platz im Zentrum der Stadt gestanden hatte, berichtete die lokale Tageszeitung Novi List auf ihrer Webseite. Das aufgetürmte Heu sollte, als Sinnbild für die Ernte in der Landwirtschaft, den Beginn der Ernte an kulturellen Schöpfungen symbolisieren, in deren Genuss Rijeka im Kulturhauptstadtjahr kommen wird. Die Installation wurde völlig vernichtet. Kozaric (98) hat sich im kroatischen Kunstbetrieb einen Namen als ideenreicher Nonkonformist gemacht, der sich keiner Kunstrichtung zurechnen lässt. Sein Motto lautet: »Man muss die Kontinuität des Widerspruchs mit sich selbst immer aufrechterhalten.« (dpa/jW)