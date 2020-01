Große Ernüchterung

picture alliance/akg-images Weg damit. Beschlagnahmter Whisky wird in die Kanalisation gekippt (unbekannter Ort)

Atlantic City, der 15. Januar 1920, kurz nach 22 Uhr, ein Bankett fein gekleideter Herren. Am Kopf der Tafel erhebt der Bezirkskämmerer Enoch »Nucky« Thomp­son sein Glas: »Herr Bürgermeister, Mitglieder des Stadtrats, in weniger als zwei Stunden wird Alkohol durch Dekret der ausgezeichneten Gentlemen unseres Kongresses für illegal erklärt sein. Auf diese wunderbar dummen Bastarde!« Die Szene bildet den Auftakt der ab 2010 ausgestrahlten HBO-Serie »Boardwalk Empire«. Die fiktive Darstellung dürfte zugleich anachronistisch wie antizipativ sein. Thompson, dem realen Politiker und Gangster Enoch L. Johnson nachempfunden, stößt in Erwartung großer illegaler Geschäfte auf das bundesstaatlich geltende Alkoholverbot an. In den folgenden Jahren sollte die organisierte Kriminalität mit dem Vertrieb ethanolhaltiger Getränke phantastische Gewinne einheimsen – und eine Blutspur hinterlassen. Ob aber die Gangs schon exzellent vorbereitet nur darauf lauerten, einen neuen Geschäftszweig zu erobern, und deshalb allen Grund zur Ausgelassenheit hatten, kann bezweifelt werden.

Zum Feiern, und zwar vorgeblich knochentrocken, dürfte an jenem Tag eher anderen zumute gewesen sein. Die »National Prohibition«, die am 16. Januar 1920 mit dem »Volstead Act« als Durchführungsgesetz in Kraft trat und Produktion, Transport und Verkauf von Alkohol verbot, bildete den triumphalen Schlusspunkt einer jahrzehntelangen Kampagne radikaler Abstinenzler. Seit 1869 existierte die Prohibition Party, die emanzipatorische Sozialreform mit unbedingtem Prohibitionismus verband. Alkohol als Getränk galt ihren Anhängern als »Rassengift, als Zerstörer der Gesundheit und des Familienglücks«. Zwar fand sie mit ihrer Forderung, das Verbot in der Verfassung zu verankern, nur begrenzten Anhang, aber es gab erfolgreichere Nachahmer. Neben dem »Christlichen Frauenbund für Abstinenz« (Woman’s Christian Temperance Union) trat vor allem seit Ende des 19. Jahrhunderts die Anti-Saloon League in Erscheinung.

Disparates Bündnis

Diese moralisch hochgerüstete Antikneipenliga erwies sich als gigantische Geldbeschaffungsmaschine und vermochte die spendenfreudigen evangelikalen Kirchengemeinden als ihre Massenbasis gegen das unterstellte Saloonübel zu erschließen. Der typische Anhänger der Liga war ein kleinstädtischer Farmer, Handwerker oder Geschäftsmann angelsächsischer oder nordeuropäischer Abstammung, dem die große Stadt als ein Ort des Lasters und der Verderbtheit und das Trinken als Verderber der Seele, Erreger niedriger Leidenschaften und Erzfeind christlicher Tugend galt.

Dabei war die Verbotsbewegung politisch und ideologisch durchaus heterogen. Im Süden der USA verband sie sich unter dem Banner der »Aufrechterhaltung der weißen Vorherrschaft in den ehemaligen Sklavenstaaten« nur allzu leicht mit dem (zweiten) Ku-Klux-Klan, der sich als ihr militanter Arm (gegenüber der streng legalistisch agierenden Liga) verstand. Doch nicht nur mit den Rassisten des Geheimbundes bestanden Allianzen. Sie war, schreibt der Historiker Thomas Welskopp in seiner Untersuchung zur »Kulturgeschichte der Prohibition«, ein Versuch, »mit der Moderne zu Rande zu kommen. Das verband kirchliche Grundorientierung, konservative Werte, sozialtechnologischen Utopismus und fortgeschrittenste politische Organisationstechniken«.

Dieses disparate Bündnis errang im Süden rasch Erfolge. 1907 gab sich Oklahoma per Volksabstimmung ein verfassungsmäßiges Alkoholverbot, es folgten Georgia, North Carolina, und Mississippi 1908 sowie Tennessee 1909; alles eher agrarisch geprägte Staaten ohne widerspenstige großstädtische Zentren. Nach den Kongresswahlen von 1916 hatten die Prohibitionsbefürworter eine sichere Position erlangt. Am 17. Dezember 1917 verabschiedete der Kongress den 18. Verfassungszusatz (18th Amendment) mit komfortablen Zweidrittelmehrheiten in beiden Kammern. Nicht ganz zwei Jahre später folgte das Repräsentantenhaus mit dem kurz darauf vom Senat bestätigten Volstead Act, der den erlaubten Höchstgehalt von Alkohol in Getränken auf 0,5 Volumenprozent festlegte. Dass ein bundesweites Alkoholverbot gleich Verfassungsrang erlangte, stellte einen präzedenzlosen Eingriff des Bundesstaates in private Gewohnheiten dar. Bisher war der Bund bei der Strafverfolgung im Grunde nicht in Erscheinung getreten, jetzt hatte er sich eine deutliche Machterweiterung gesichert.

Zum Nutzen der Mafia

Zwar war mit dem Verbot nicht der Konsum alkoholhaltiger Getränke illegalisiert, doch gegen den Trinker erhob sich bald eine regelrechte Pogromstimmung. Betroffen waren in erster Linie Arbeiter und Immigranten, da das Verbot vor allem dem Saloon die Geschäftsgrundlage entzog. Der kultivierte Trinker aus wohlhabendem Kreise konnte seinem Bedürfnis im privaten Haushalt nachgehen. Die Arbeiterklasse indessen war schlicht außerstande, die exorbitanten Preise für den dann schwarz hergestellten (Bootlegging) Alkohol zu zahlen. Der Biermarkt brach zusammen, da die Versorgung mit dem Gerstensaft viel stärker auf eine industrielle Infrastruktur angewiesen war. Die Spirituosen wiederum, auf die wegen des Biermangels verstärkt zurückgegriffen wurde, waren hochprozentiger Fusel, der oft genug letale Gifte wie Holzalkohol enthielt. Den Bootleggern war das egal, einzig die Geschwindigkeit zählte. 1928 brüstete sich der Besitzer einer »Rum-Alterungsanlage« in Omaha, Nebraska gegenüber Journalisten, er sei in der Lage, sieben Jahre alten Rum in sieben Minuten herzustellen.

In die Lücke des zusammengebrochenen legalen Alkoholmarktes stießen bald kriminelle Banden, an die Stelle eines nationalen Marktes traten sehr begrenzte lokale. Der kapitalistische Expansionszwang unter illegalen Bedingungen zog bewaffnete Gewalt nach sich. Die Syndikate schützten und erweiterten ihr jeweiliges Territorium unter Einsatz von automatischen Schusswaffen und Handgranaten. Die Mitte der 20er Jahre ausgetragenen Auseinandersetzungen rivalisierender Gangs in Chicago gingen als »Bierkriege« in die Annalen ein. Es war dies eine verwilderte Form des Kapitalismus, der – unter annähernder Abwesenheit eines öffentlichen Gewaltmonopols – mit seinen persönlichen Loyalitätsbeziehungen, die auch in die lokale Politik hineinreichten, gleichsam feudale Züge aufwies.

Das Ausmaß der Gewalt, der Umstand, dass der Alkoholkonsum in den Verbotsjahren kaum sank, und die Unfähigkeit der Behörden, Schmuggel und Produktion zu bekämpfen sowie die Zehntausenden illegalen Flüsterkneipen zu überwachen, sorgten spätestens Anfang der 30er Jahre für einen Stimmungsumschwung. Am 5. Dezember 1933 wurde mit der Unterzeichnung des 21. Verfassungszusatzes der 18. aufgehoben. Die »toxische Überdosis moralischer Zwangsbeglückung« (Welskopp) war dem amerikanischen Patienten nicht gut bekommen, doch hatte die Prohibition die politische Landschaft der USA gehörig umgekrempelt.