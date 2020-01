Opfer der US-Öldiplomatie

Essam Al-Sudani/REUTERS Objekt der Begierde: Washington strebt nach der Kontrolle irakischer Ölfelder (Basra, 14.10.2016)

Das Attentat auf den General der iranischen Revolutionsgarde, Kassem Suleimani, war die logische Konsequenz einer langjährigen Praxis der globalen Politik der USA. Es entsprang nicht einfach dem impulsiven Handeln von Präsident Donald Trump, sondern wurde vom Senat in der im vergangenen Jahr verabschiedeten Finanzierungsvorlage für das Pentagon ausdrücklich genehmigt.

Durch den Mord sollte die Präsenz der USA im Irak verstärkt werden, um die Kontrolle über die Ölreserven als Stützpfeiler des US-Dollar in der Region zu erhalten. Zudem sollten die wahhabitischen Truppen Saudi-Arabiens (IS, Al-Qaida im Irak, Fatah Al-Scham) und andere Divisionen der US-amerikanischen »Fremdenlegion« gestärkt werden.

Hintergrund für das Handeln der Neokonservativen ist die Zahlungsbilanz und die Rolle von Öl und Energie als langfristiger Hebel der US-Diplomatie. Die Militärausgaben im Ausland machen seit langem den größten Fehlbetrag aus. Wegen des Zahlungsbilanzdefizits, das durch den Koreakrieg 1950/51 entstand und sich über den Vietnamkrieg der 1960er Jahre vergrößerte, wurde 1971 die Dollar-Gold-Bindung aufgehoben. Das Problem der US-Militärstrategen bestand darin, die 800 US-Militärstützpunkte auf der ganzen Welt und die verbündeten Truppen weiter zu unterstützen, ohne die finanzielle Dominanz der Vereinigten Staaten zu verlieren.

Die Lösung bestand darin, Gold durch US-Schatzanweisungen als Grundlage für die Reserven ausländischer Zentralbanken zu ersetzen. Nach 1971 hatten ausländische Zentralbanken kaum eine andere Möglichkeit, mit ihren anhaltenden Dollarzuflüssen umzugehen, als diese durch den Kauf von US-Schatztiteln in die US-Wirtschaft zurückzuführen. Mit dem Effekt, dass der Dollar-Wechselkurs trotz der steigenden Militärausgaben nicht geschwächt wurde. Das Finanzministerium und die Federal Reserve waren nicht einmal gezwungen, die Zinssätze anzuheben, um Devisen anzulocken, die die Dollarabflüsse auf dem Militärkonto hätten ausgleichen müssen. So halfen die US-amerikanischen Militärausgaben, das inländische Haushaltsdefizit der USA zu finanzieren. Die Aufrechterhaltung des Dollar als Reservewährung der Welt ist eine Hauptstütze der US-Militärausgaben. Das Ausland muss das Pentagon nicht direkt bezahlen. Sie finanzieren das US-Finanzministerium und das US-Bankensystem.

Die Angst vor einer Abkehr von diesem System war einer der Hauptgründe, warum die Vereinigten Staaten gegen Libyen in den Krieg zogen. Dessen Währungsreserven wurden in Gold und nicht in Dollar gehalten. Staatschef Muammar Al-Ghaddafi forderte andere afrikanische Länder auf, diesem Beispiel zu folgen, um sich von der »Dollar-Diplomatie« zu befreien. US-Präsident Barack Obama marschierte ein, raubte die Goldvorräte (wir haben immer noch keine Ahnung, wohin diese Milliarden Dollar in Gold geflossen sind) und zerstörte die libysche Regierung, ihr öffentliches Bildungssystem, ihre öffentliche Infrastruktur und andere staatliche Leistungen.

Die große Bedrohung für Washington ist die »Dedollarisierung«, die China, Russland und andere Länder vorantreiben. Ohne die Funktion des Dollar als Mittel, um sich die Ersparnisse der Welt anzueignen, wären die USA militärisch eingeschränkt. Der Iran gefährdet diese Strategie und deren Stützpfeiler in der US-»Öldiplomatie«. Washington war General Suleimani ein Dorn im Auge, weil er gegen den IS und andere von den USA unterstützte Terroristen kämpfte, die Syrien zerschlagen und die Regierung von Präsident Baschar Al-Assad durch eine Reihe von US-konformen lokalen Führern ersetzen sollten. Gelegentlich hatte Suleimani mit US-Truppen zusammengearbeitet, um IS-Gruppen zu bekämpfen, die nicht nach der Pfeife Washingtons getanzt hatten. Alles deutet darauf hin, dass er im Irak war, um mit der dortigen Regierung zusammenzuarbeiten, die die Kontrolle über die Ölfelder wiedererlangen wollte, mit der Trump lautstark geprahlt hatte.

Bereits Anfang 2018 hatte dieser den Irak aufgefordert, den Vereinigten Staaten die Kosten für die »Rettung seiner Demokratie« – der Bombardierung der irakischen Wirtschaft – zu erstatten. Die »Kompensation« sollte durch irakisches Öl erfolgen. So zitierte das Nachrichtenportal Axios am 25. November 2018 eine Quelle, die an einer Sitzung im Weißen Haus teilgenommen hatte: »Und dann, genau am Ende, sagt Trump etwas wie, ein kleines Lächeln erscheint auf seinem Gesicht, und er sagt: ›Also, was machen wir mit dem Öl?‹« Trumps Idee, dass die USA aus seinen Militärausgaben etwas »herausholen« sollten, um die irakische und syrische Wirtschaft zu zerstören, spiegelt die US-Politik wider. Dies erklärt, warum US-Neokonservative Suleimanis Plan fürchteten, dem Irak zu helfen, die Kontrolle über sein Öl zu erlangen.