Da fehlt noch was

Jake Roth-USA TODAY Sports/REUTERS Super Spieler, schwieriger Typ: Quarterback Aaron Rodgers

Tom Brady (42) und Drew Brees (40) gehören zu den besten Quarterbacks aller Zeiten. Daran besteht kein Zweifel. Dennoch verabschiedeten sich ihre Teams, die New England Patriots (Brady) und die New Orleans Saints (Brees), am vergangenen Wochenende bereits nach der ersten Runde aus den Playoffs.

Von den großen Quarterbacks der letzten Dekade ist damit nur noch Aaron Rodgers im Feld der Anwärter auf den Super Bowl übrig. Seine Green Bay Packers durften aufgrund ihrer guten Saisonbilanz die erste Runde aussetzen, sie greifen erst am kommenden Sonntag gegen die Seattle Seahawks ins Geschehen ein. Trotz des erfolgreichen Saisonverlaufs gehören die Packers nicht zu den ganz großen Favoriten auf den Titel. Was auch daran liegt, dass Rodgers mit seinen mittlerweile 36 Jahren nicht mehr auf dem Niveau früherer Tage spielt.

Ende Oktober schürte Rodgers bei allen Fans der Traditionsfranchise aus dem US-Bundesstaat Wisconsin indessen die Hoffnung, dass er genau das doch noch einmal erreichen könnte. Die Packers vernichteten die Oakland Raiders damals mit 42:24. Rodgers zeichnete für alle sechs Touchdowns verantwortlich. Letztlich war es aber die starke Defensive um Linebacker Za’Darius Smith, die dafür sorgte, dass die Packers dank einer Bilanz von 13 Siegen bei nur drei Niederlagen zuletzt die Füße auf die Couch legen konnten.

So sehen es zumindest viele Experten. Rodgers hat dazu sicherlich eine andere Meinung, wird ihm doch ein nicht gerade kleines Ego nachgesagt. Der zweifache »Most valuable player« (wertvollster Spieler) dürfte daher besonders motiviert in die anstehende Partie gegen die Seahawks gehen. Denn wahrscheinlich bieten diese Playoffs eine der letzten Chancen auf seinen zweiten Erfolg im Super Bowl nach 2011.

Rodgers gilt als talentiertester Quarterback seiner Generation. Nur einen einzigen Titel in der Vita stehen zu haben, lässt ihn daher wie einen Unvollendeten wirken. Dass es nicht zu mehr Gesamtsiegen gereicht hat, liegt freilich auch an Rodgers selbst, gilt er doch nicht gerade als einfacher Charakter. Die Entlassung des langjährigen Packers-Trainers Mike McCarthy ist zum Teil auch sein Werk; mit dem neuen Coach Matt LaFleur hat er sich schon zum Beginn der Saison ein verbales Scharmützel geliefert. »Rodgers ist ein arroganter Quarterback, der vor allem allen anderen die Schuld gibt«, sagte ein ehemaliger Scout der Packers dem Onlineportal Bleacher Report. Die Packers haben seinen Vertrag 2018 trotzdem bis 2023 verlängert, 134 Millionen Dollar lässt sich Green Bay das kosten. Bei Vertragsende wäre Rodgers dann fast 40 Jahre alt.

Im Abschluss der Vereinbarung schwang bei den Packers sicherlich die Hoffnung mit, Rodgers könnte wie Brady oder Brees auch im hohen Sportleralter noch Höchstleistungen bringen. Nach der bisherigen Saison überwiegen jedoch die Zweifel. Abschreiben sollte man einen Spieler mit den Fähigkeiten eines Aaron Rodgers allerdings lieber nicht. Das hat er bereits zum Beginn seiner NFL-Karriere bewiesen, als er 2005 im Draft von den Packers erst auf Position 24 gezogen wurde. Alex Smith hieß der Quarterback, den die San Francisco 49ers an erster Stelle wählten. Zu dieser Zeit ein heftiger Schlag für den gebürtigen Kalifornier Rodgers. Und wie die Geschichte zeigte, ein schwerer Fehler der 49ers.

Falls beide Mannschaften ihre Spiele gewinnen, könnte das Conference-Finale Green Bay Packers gegen San Francisco lauten. Die Zeitungen wären dann wohl voll von Geschichten über den einst Verschmähten. Und Rodgers wäre dem Super Bowl wieder einen Schritt näher.