Der Tanz und der Zaun

Kiran West Teils akrobatisch, teils elegisch: Ida Praetorius und Alexandr Trusch (Probenfoto)

Eine Frau biegt sich wie unter Schmerzen, wird von einem Mann aufgefangen, scheint befreit, wendet sich dem Partner liebevoll zu. So beginnt das jüngste Werk des Hamburger Choreographen John Neumeier, »Persistent Persuasion« (Stabile Überzeugung). Es ist ein Paartanz für den Frieden, der in Erinnerung rufen soll, wie wichtig es ist, zusammenzuhalten und den Glauben an das Richtige nicht zu verlieren. Teils akrobatisch, teils elegisch bewegen sich Ida Praetorius, Primaballerina beim Königlichen Dänischen Ballett, und Alexandr Trusch, Startänzer beim Hamburg-Ballett. Heute wird der seelenstarke Tanz uraufgeführt, im Königlich Dänischen Theater in Kopenhagen, beim Auftakt der Feierlichkeiten zum hundertjährigen Jubiläum der friedlichen Grenzfestlegung zwischen Dänemark und Deutschland.

Erst kürzlich, Anfang Dezember, hatten die Dänen stolz verkündet, einen »Wildschweinzaun« vollendet zu haben. Entfernt an den Eisernen Vorhang erinnernd, verhindert der auf 70 Kilometern Länge den natürlichen Wildwechsel über die grüne Grenze. Naturschützer schlagen Alarm, und die für den Bau des Zauns enteigneten Dänen sind auch nicht amüsiert. Vorgeblich soll der Metallzaun Wildschweine fernhalten. Es gab in Polen Fälle der Afrikanischen Schweinepest, Dänemark möchte seine Fleischindustrie schützen. Nun grenzt Polen aber nicht an Dänemark. Und in Schleswig-Holstein gibt es keine kranken Säue, zumindest nicht solche.

Der Zaun signalisiert: Ungebetene Gäste kommen hier nicht herein. Er ließe sich zur Abwehr von Flüchtlingsströmen zügig aufrüsten. Rund sieben Millionen Euro hat er gekostet. Von dem Geld könnten Hunderte Flüchtlinge lange versorgt werden. Bleibt die Hoffnung von »Persistent Persuasion«: Möge der Tanz helfen, alle Borniertheit zu überwinden.