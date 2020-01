Christian Mang »Ja, ich bin es, Thersites – Schmäher aller Kriege.« Otto Köhler im Januar 2019 in Berlin

Das Telefon klingelt, die Stimme am anderen Ende der Leitung klingt leiderfüllt: »Ich bin ein schrecklicher Mensch«. Der Redakteur weiß sogleich, wer da spricht, und nur zu gut, was dieses Bekenntnis bedeutet. Die Fertigstellung des vereinbarten Artikels verzögert sich – mal wieder. Der Produktionsplan muss kurzfristig umgestellt werden, Otto Köhler gelobt Besserung – mal wieder.

Aber Otto, der Schreckliche – ist das ein angemessener Beiname? Einer seiner Feinde hat ihm vor einem halben Jahrhundert einen anderen »Nome de guerre« verpasst, und der gefiel ihm. Der Feind hieß Karl Korn, der »Kampfname« lautete »Thersites«. Der damalige FAZ-Herausgeber Korn hatte Köhler in seinem Hausblatt 1970 mit jener Figur aus der »Ilias« verglichen: »Thersites ist der Lästerer von Charakter und Profession. Er verlästert den Agamemnon und erhält von Odysseus Prügel.« Köhler hatte sich diese Ehrenbezeichnung redlich verdient. Im Spiegel hatte er kurz zuvor an Korns distanzlose Besprechung des antisemitischen Machwerks »Jud Süß« in Goebbels’ Reich aus dem Jahr 1940 erinnert.

Die Anekdote enthält sein gesamtes publizistisches Schaffen in nuce. Otto Köhler ist der niemals offizielle Chronist der Bundesrepublik mit ihrem bald schauderhaften, bald lächerlichen Personal, ihren alten und neuen Nazis, die diesen Staat aufbauten bzw. sich nunmehr dort wieder einnisten, ihren Medien und Gelehrten, die sich Geschichten und Geschichte so zurechtlegen, dass diese Nation in warmes Lichte rückt und die Welt wieder mit militärischen Expeditionen beglücken darf. Als er vor fünf Jahren auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz sprach, lautete der Titel seiner Rede: »Ja, ich bin es, Thersites – Schmäher aller Kriege, ihrer Feldherren, ihrer Propagandisten und ihrer Professoren«. Das mit dem »Nome de guerre« würde er sich vermutlich verbieten: Was für ein scheußlich martialischer Terminus!

Geboren 1935 im unterfränkischen Schweinfurt, wo er 1953 sein Abitur ablegte, nahm Köhler im gleichen Jahr sein Studium an der Universität Würzburg auf. Zwei Jahre später fand dort ein Treffen von Falschirmjägern statt, darunter ein General und Kriegsverbrecher. Köhler schrieb über diese Zusammenkunft der »kaum ehemaligen« Wehrmachtssoldaten für die linkssozialistische Andere Zeitung seine erste Reportage. In einem 2015 geführten Interview mit junge Welt erinnert er sich: »Was mir vor allem im Gedächtnis blieb, ist, wie sie am Ende aufstanden und ›Deutschland, Deutschland über alles‹ sangen. (…) Auch, wie aus einer Ecke das ›Horst-Wessel-Lied‹ kam, die für mich selbstverständliche vierte Strophe des Deutschlandliedes. Das ist es bis heute für mich geblieben.«

Mit dieser Haltung ließ sich in der Bundesrepublik doch tatsächlich eine ganze Weile – etwa von Ende der 60er bis Anfang der 90er Jahre – journalistisch überdauern. Köhler schrieb bis zu seinem Rauswurf 1972 bei Augsteins Spiegel – 2002 bedankte er sich mit einer Biographie des Magazingründers: »Ein Leben für Deutschland« –, arbeitete danach für den WDR, den Deutschlandfunk, den Stern und die Zeit. Doch diese Zeiten sind vorbei. Dass er für die dicke liberale Wochenzeitung aus Hamburg schreibt, würden wohl beide Seiten nicht mehr wollen. Köhler im erwähnten Interview: Seit 2011 »erscheinen dort nun ständig kriegslüsterne Artikel. Das ist wirklich nicht mehr das Blatt, für das ich vor 1996 arbeitete«.

In einem kürzlich geführten Telefonat merkte er beiläufig an: »Für keine andere Zeitung als die junge Welt schreibe ich inzwischen länger«. Am heutigen Freitag wird Otto Köhler 85 Jahre alt, seit nunmehr fast 20 Jahren verfasst er seine witzig-lästerlichen und schonungslos entlarvenden Artikel für diese Zeitung. Es mögen derer noch viele werden.