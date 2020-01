Prag. Gut drei Jahre nach der Messerattacke auf die zweimalige Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova ist die Haftstrafe für den Angreifer um drei auf elf Jahre erhöht worden. Das teilte ein Sprecher des Gerichts in Olomouc (deutsch: Olmütz) der Nachrichtenagentur AFP mit. Der Mann, der Kvitova im Dezember 2016 in ihrer Wohnung schwer an der linken Hand verletzt hatte, war im März zu acht Jahren verurteilt worden. Der Angreifer und die Staatsanwaltschaft legten danach Berufung ein, jetzt gab es ein neues Urteil. (sid/jW)