Unklare Zukunft für Hamburger Morgenpost

Oliver Berg/dpa Kölner Stammsitz bleibt erhalten: Hier werden der Stadt-Anzeiger und der Express ausgebrütet

Die Zukunft der Hamburger Morgenpost ist allem Anschein nach weiter ungewiss. Vor Weihnachten hatte Philipp Magnus Froben, Geschäftsführer von DuMont-Rheinland, der seit Anfang 2019 zusätzlich für die Boulevardzeitung verantwortlich ist, den »Mopo«-Mitarbeitern die Feiertage vergällt. Wie das Internetfachportal Meedia am Dienstag berichtete, hatte Froben damals vor versammelter Belegschaft erklärt, dass von einer Schließung bis zu einem Verkauf der Zeitung alles möglich sei.

Daraufhin wandte sich dem Bericht zufolge der Betriebsrat an den übergeordneten Manager, DuMont-Chef Christoph Bauer, und forderte ihn auf, sich zu seiner sozialen Verantwortung zu bekennen. »Auch wenn wir mit nur 80 Leuten nicht zu den Flaggschiffen des Kölner Traditionshauses gehören. Wir haben 70 Jahre Erfahrung! Wir haben schon viel für diese Zeitung geblutet! Wir sind Hamburg! Wir gehören zu dieser Stadt wie der Express zu Köln! Wir lassen uns nicht abwickeln!« So stehe es in einer Information der Mitarbeitendenvertretung.

Die Aufgabe der Zeitung scheint nicht ausgeschlossen, falls DuMont für den Titel keinen passenden Käufer findet. Zwar bekundet Mopo-Geschäftsführerin Susan Molzow »weiterhin reges Interesse an dem Blatt«, wie es bei Meedia hieß. Sie hatte bereits vor Wochen ein Übernahmeangebot abgegeben. Doch das stoße in Köln bislang auf wenig Gegenliebe. Molzow verlange von DuMont eine finanzielle Mitgift, wenn sie die Zeitung samt Mitarbeiter im Rahmen eines Management-Buyouts erwerben soll. Die Forderung dafür liegt nach Meedia-Informationen zwischen 3,5 und vier Millionen Euro.

Verlagschef Bauer erwarte hingegen weiterhin, dass bei einer Veräußerung des Blattes Geld eingenommen wird, statt weiteres auszugeben. Nun sollen in dieser Woche doch Verkaufsverhandlungen mit Molzow fortgeführt werden. »Es ist am Ende eine Preisfrage, was DuMont bereit ist zu bezahlen«, zitierte das Fachportal einen »Branchenkenner«. Ein weiterer Interessent sei nicht in Sicht, verlautete aus Unternehmenskreisen.

Auch über das Schicksal der ebenfalls auf DuMonts Abschiebeliste stehenden Mitteldeutschen Zeitung (Halla/Saale) ist noch nicht entschieden. Als möglicher Interessent wird hier seit längerem die Hamburger »Bauer Media Group« gehandelt, die allerdings hauptsächlich im Geschäft mit Illustrierten aktiv ist. (jW)