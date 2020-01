Prozess gegen »Parkbankcrew«

Till Voigt / Pixabay Im Internet fanden sich nach den Festnahmen mehrere Bekennerschreiben mit Parkbankbezug. (Symbolbild)

Kurz vor zwölf Uhr reicht die Schlange schon fast bis zur Straße. Rund 80 Menschen warten am Seiteneingang des Hamburger Strafjustizgebäudes. Der Einlass dauert heute. Denn für den Prozess, der an diesem Mittwoch vor dem Landgericht beginnt, sind besondere Sicherheitsvorkehrungen angeordnet worden. Jeder Besucher muss einzeln durch eine Schleuse mit Metalldetektor. Das Verfahren hat Brisanz, es geht gegen drei Aktivisten, Felix R. (31), Ingmar S. (21) und eine 28 Jahre alte Frau, die als »Die Drei von der Parkbank« oder »Parkbankcrew« über die Stadtgrenzen hinaus in der linken Szene bekannt sind.

So werden die Angeklagten genannt, weil sie auf einer Parkbank im Stadtteil Eimsbüttel saßen, als sie am 8. Juli 2019 – am zweiten Jahrestag des Hamburger G-20-Gipfels – kurz nach Mitternacht von der Polizei festgenommen wurden. Bei dem Trio wurden damals nach Polizeiangaben vier mit Benzin gefüllte Plastikflaschen, Grillanzünder, Feuerzeuge, Handschuhe, schwarze Wechselkleidung sowie ein Zettel mit eventuellen Anschlagszielen gefunden. Darauf standen laut einem Bericht des Hamburger Abendblatts vom Sonnabend die Adresse von Bausenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD), der Standort eines Platzes, auf dem Dienstwagen der Wohnungsfirma Vonovia abgestellt werden, sowie Adressen eines Vonovia-Büros und eines Büros der Maklerfirma Grossmann und Berger.

Für die Staatsanwaltschaft steht fest, dass die Drei in der Nacht Brandanschläge planten. Sie wirft ihnen die Verabredung zur gemeinschaftlichen Begehung von vier Brandstiftungen vor, darunter eine schwere. Es drohen Haftstrafen. Die Männer sitzen seit dem 8. Juli in Untersuchungshaft, die Frau ist unter Auflagen von der U-Haft verschont worden. Vor dem Strafjustizgebäude demonstrieren etwa 50 Aktivisten für die Angeklagten. Auf die Frage, ob er mit einem harten Urteil rechne, erklärt einer der Demonstranten gegenüber junge Welt, das sei zu befürchten, »so wie Gesellschaft und Justiz derzeit gegenüber Linken eingestellt sind«. Im Gerichtssaal werden die Angeklagten mit Sprechchören begrüßt. Es wird nur die Anklage verlesen, mehr passiert nicht, da ein Verteidiger noch im Urlaub ist. Aber der Prozess ist noch lang. Bisher sind 28 Verhandlungstage bis zum 9. April anberaumt.

Mit der Festnahme sei dem Staatsschutz der Polizei offenbar »ein spektakulärer Schlag gegen die linksextremistische Szene gelungen«, jubelte das Abendblatt, das offenbar zum Prozess ausführlich aus Polizeikreisen mit Informationen versorgt wurde. Bei der Polizei sei man »sichtlich stolz« auf den Ermittlungserfolg, heißt es in der Zeitung. »Welche Bedeutung diese Personen haben, lässt sich schon an der gewaltigen Resonanz aus dem linksextremistischen Spektrum ablesen«, wird ein nicht namentlich genannter Beamter zitiert. Als Gradmesser nimmt die Polizei die vielen Brand- und Farbanschläge sowie weitere Aktionen, die es seit der Festnahme mit Bezug auf das Trio gab.

Tatsächlich hat es in den vergangenen Monaten in der BRD, aber auch anderen Ländern mehr als 30 Anschläge und Aktionen gegeben, zu denen Bekennerschreiben im Internet Formeln wie »Freiheit für die Parkbänke« enthielten. In München gingen Geldautomaten in Flammen auf, im Hamburger Nobelviertel Volksdorf bei einer Polizeiwache Scheiben zu Bruch. In Wuppertal zündeten mutmaßliche Sympathisanten Geländewagen an, in Leipzig steckten sie einen Funkmast der Polizei in Brand. Auch im englischen Bristol, im französischen Nancy und in Athen gab es Anschläge unter Hinweis auf die Drei.

So beriefen sich beispielsweise die Urheber eines – gescheiterten – Brandanschlags auf das Auto des Chefs der Hamburger Senatskanzlei, Jan Pörksen (SPD), ebenso auf das Trio wie die Unbekannten, die in der Silvesternacht Brandsätze in das Jobcenter an der Kieler Straße schleuderten. Zudem bezogen sich auch die Urheber eines Anschlags mit Farbe und Steinen auf den Dienstwagen von Innensenator Andy Grote (SPD) am 13. Dezember auf St. Pauli explizit auf die »Parkbankcrew«.