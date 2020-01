Scherben kehren

REUTERS/Jonathan Ernst US-Präsident Donald Trump kündigte das Atomabkommen mit Iran am 8. Mai 2018 einseitig auf

Am morgigen Freitag wollen sich die 28 Außenminister der Europäischen Union treffen, um Feuerwehr zu spielen. Neben der dramatischen Konfliktlage im Mittleren Osten soll auch der Rückzug Irans aus dem 2015 in Wien geschlossenen Atomabkommen Thema sein. Die Regierung in Teheran hatte – nachdem die USA im Mai 2018 das Abkommen aufgekündigt hatten – seit Anfang Mai 2019 alle zwei Monate die Erfüllung bestimmter Verpflichtungen, die der Iran mit dem »Joint Comprehensive Plan of Action« (JCPOA) übernommen hatte, eingestellt. Das betraf zunächst die Menge an schwach angereichertem Uran, die dort gelagert werden darf, dann die Wiederinbetriebnahme der Anreicherungsanlage Fordow, in der sich laut Abkommen überhaupt kein radioaktives Material befinden darf, schließlich auch den Einsatz effektiverer und weniger störanfälliger Gaszentrifugen. Von denen darf Iran nach den Bestimmungen des Wiener Abkommens zwar eine geringe Zahl testen, aber sie dürften eigentlich nicht für die Anreicherung von Uran verwendet werden. In Natanz, der einzigen Anreicherungsanlage, die der JCPOA erlaubt, dürfen ausschließlich Zentrifugen eines einzigen veralteten Typs eingesetzt werden, die iranische Ingenieure mit Hilfe eines pakistanischen Modells aus den 1970er Jahre entwickelt haben.

Am Sonntag gab die Regierung in Teheran bekannt, dass sie sich künftig an keine der Beschränkungen des Wiener Abkommens mehr halten, sondern sich nur noch an den »technischen Bedürfnissen« Irans orientieren werde. Das heißt jedoch nicht automatisch, dass beispielsweise die Anreicherung von Uran von nun an bis an die Grenzen des Möglichen beschleunigt und ausgedehnt werden soll. Teherans bisherige Vorgehensweise spricht im Gegenteil dafür, dass Iran auch weiter vorsichtig und langsam handeln wird.

Die stufenweise Außerkraftsetzung der 2015 eingegangenen Verpflichtungen sollte die EU-Partner des Abkommens – Deutschland, Frankreich und Großbritannien – dazu bringen, die iranischen Wünsche nach einer wirtschaftlichen Entschädigung für die im August und November 2018 reaktivierten US-Sanktionen zumindest teilweise zu erfüllen. Dabei ließ Teheran von Anfang an keine Zweifel, dass alle Maßnahmen »reversibel« seien und dass Iran zur vollständigen Einhaltung des JCPOA zurückkehren werde, sobald das EU-Trio sein Verhalten ändern würde.

Ernsthafte Aussichten, dass die Europäer dem Druck nachgeben würden, bestanden allerdings von Anfang an nicht. Gleich nach der Kündigung der Vereinbarungen durch Donald Trump am 8. Mai 2018 – noch bevor die Sanktionen wieder aktiviert worden waren, auf die die USA im Juli 2015 verzichtet hatten – zogen sich alle großen europäischen Unternehmen aus dem Iran-Geschäft zurück. Seit Herbst 2018 kann die Islamische Republik kein Erdöl mehr nach Europa verkaufen. Damit fehlen die Einnahmen, die das Land bräuchte, um an sich dringend benötigte Einfuhren aus der EU zu bezahlen. Erschwerend kommt hinzu, dass US-Sanktionen dem Iran normale finanzielle Transaktionen unmöglich machen.

Seit dem Bruch des JCPOA durch die USA im Mai 2018 behaupten die Regierungen des EU-Trios, sie wollten das Abkommen dennoch »retten«. In Wirklichkeit haben sie die Iraner aber nur hingehalten und es dadurch immerhin geschafft, dass diese ein ganzes Jahr lang ihre Verpflichtungen ohne wirtschaftliche Gegenleistungen vollständig erfüllten. Das Verrechnungssystem INSTEX, das die Europäer im Herbst 2018 ins Spiel brachten und im Frühjahr 2019 offiziell ins Leben riefen, funktioniert bis heute noch nicht einmal in Einzelfällen. Es sollte die Folgen der US-Sanktionen für europäische Banken und Unternehmen minimieren.

Ein zentraler Mangel dieses Systems ist aus iranischer Sicht, dass es nur für den Import von Gütern wie Lebensmitteln, Medikamenten und medizinischen Geräten gelten soll, die aus »humanitären Gründen« nicht unter Washingtons Sanktionen fallen und sogar von US-Firmen legal in den Iran geliefert werden dürfen. Ein weiteres schwerwiegendes Defizit ist, dass INSTEX einen bargeldlosen Gütertausch voraussetzt. Iran könnte daher aus der EU nur gerade soviel importieren wie es in deren Mitgliedsstaaten exportiert. Daher drängt Teheran darauf, entweder wieder Erdöl und vielleicht auch Erdgas nach Europa verkaufen zu können oder eine großzügige Kreditlinie für seine Importe aus der EU eingeräumt zu bekommen. Weder zu dem einen noch zu dem anderen zeigt das Trio aber bisher praktische Bereitschaft.

Vom Treffen der EU-Außenminister am Freitag ist zu erwarten, dass in irgendeiner Form auf die Ankündigung aus Teheran, sich an das Wiener Abkommen nicht mehr gebunden zu fühlen, reagiert wird. Das könnte zum einen durch den »Schlichtungsmechanismus« des JCPOA geschehen, der jedem Unterzeichner den Ausstieg innerhalb von zwei Monaten erlaubt. Das EU-Trio hat aber auch die Option, mit Hilfe eines ähnlichen Mechanismus die Wiedereinführung aller Sanktionen des UN-Sicherheitsrats zu erzwingen, auf die dieser im Juli 2015, kurz nach Unterzeichnung des JCPOA, verzichtet hatte.