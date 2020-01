Inder streiken gegen Privatisierungen

Rupak De Chowdhuri/REUTERS Streikende blockierten am Mittwoch auch den Bahnverkehr im indischen Kolkata

Millionen Beschäftigte haben in Indien am Mittwoch mit einem Generalstreik gegen Pläne für eine verstärkt neoliberale Wirtschaftspolitik protestiert. Mit Märschen und Kundgebungen in der Hauptstadt Neu-Delhi sowie in großen Städten wandten sie sich gegen den geplanten Teilverkauf von Staatsunternehmen.

Nach Ansicht der Gewerkschaften könnten Tausende Arbeitsplätze verlorengehen. Zudem sollen Kündigungen erleichtert werden. Zu dem Streik hatten zehn größere Gewerkschaften aufgerufen.(dpa/jW)