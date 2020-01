Raketen als Antwort

Official Khamenei website/Handout via REUTERS Irans religiöses Staatsoberhaupts Ajatollah Khamenei am Mittwoch in Teheran

In der Nacht zu Mittwoch haben die iranischen »Revolutionsgarden« mit Raketenangriffen auf zwei große US-Militärbasen im Irak auf die Ermordung von Generalleutnant Kassem Soleimani reagiert. Nach Angaben des Generalkommandos (IRGC) fand die Attacke um 1.20 Uhr (Ortszeit) am frühen Mittwoch morgen statt. Um diese Zeit waren General Soleimani sowie Mahdi Al-Muhandis, der stellvertretende Kommandeur der irakischen Volksmobilisierungseinheiten (Al-Haschd Al-Schaabi) und acht weitere Begleiter am vergangenen Freitag morgen in Bagdad von einer US-Drohne ermordet worden. Kurz nach dem iranischen Angriff wurde Soleimani in seiner Heimatstadt Kerman beerdigt.

Ziel der Angriffe waren zwei Militärbasen, die von den US-Streitkräften, NATO-Verbündeten und der irakischen Armee genutzt werden. Die Ain-Al-Assad-Luftwaffenbasis in der westirakischen Provinz Anbar gilt als größter US-Stützpunkt im Land. Er wurde wiederholt von US-Präsident Donald Trump, Vizepräsident Michael Pence, Außenminister Michael Pompeo und hochrangigen Militärs besucht. Die zweite Militärbasis befindet sich in der Nähe von Erbil, der Hauptstadt der autonomen Kurdengebiete im Nordirak. Irakische Quellen berichteten, dass 22 Raketen eingeschlagen seien. Bis jW-Redaktionsschluss lag von den US-Streitkräften keine Stellungnahme vor. Am Mittwoch abend (Mittwoch morgen Washingtoner Ortszeit) erklärte US-Präsident Donald Trump, der Angriff habe keine Todesopfer gefordert.

Die iranische Regierung warnte die US-Streitkräfte davor, den Angriff militärisch zu erwidern. Das werde nur weitere, härtere Reaktionen auslösen. »Letzte Nacht haben wir nur einen Schlag ausgeteilt«, erklärte der iranische »Revolutionsführer« Ajatollah Ali Khamenei. Die »zerstörerische« US-Militärpräsenz in der Region müsse beendet werden. Der iranische Präsident Hassan Rohani erklärte, die eigentliche Vergeltung für die Ermordung Soleimanis werde der Abzug der US-Truppen aus der Region sein.

China forderte sowohl die USA als auch den Iran zur Zurückhaltung auf. Sie sollten ihre Konflikte im Dialog lösen, hieß es vom Außenministerium in Beijing. Ähnlich äußerte sich der Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate, Anwar Gargasch. Die »beunruhigenden Spannungen« in der Region müssten enden, »Deeskalation« sei »sowohl weise als auch nötig«. Der Energieminister der Emirate, Suhail Al-Masrui, sah keinen Krieg kommen. Es handele sich um eine »Eskalation zwischen den USA, unserem Verbündeten, und dem Iran, unserem Nachbarn. Das letzte, was wir wollen, sind weitere Spannungen«.

Das syrische Außenministerium erklärte, der Iran habe das Recht, auf die US-Aggression zu reagieren. Die US-Administration sei für alle Entwicklungen verantwortlich, denn sie seien Folgen ihrer »rücksichtslosen und arroganten Haltung«.

Unterdessen ist im Iran ein ukrainisches Passagierflugzeug abgestürzt. Alle 176 Menschen an Bord kamen ums Leben. Die meisten Opfer stammten aus dem Iran und aus Kanada, wie Kiew am Mittwoch mitteilte. Die Ursache des Absturzes kurz nach dem Start der Maschine in Teheran war bis jW-Redaktionsschluss unklar. Die ukrainische Botschaft in Teheran schrieb auf ihrer Website zunächst von einem technischen Defekt und schloss einen »Terrorakt« nach ersten Erkenntnissen aus.