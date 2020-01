Kontakt ab elf

Montreal. Die Weltantidopingagentur (WADA) hat nach den Vorwürfen gegen den Gewichtheberweltverband IWF Ermittlungen aufgenommen. Dies bestätigte die WADA am Montag. Untersucht werden die in der ARD-Dokumentation »Geheimsache Doping: Der Herr der Heber« erhobenen Anschuldigungen durch die unabhängige WADA-Abteilung für Ermittlungen, die von dem deutschen Polizisten Günter Younger geleitet wird. In dem Film werden dem IWF und seinem Präsidenten Tamas Ajan Dopingbetrug und Korruption vorgeworfen. In der Dokumentation legt die thailändische Heberin Rattikan Gulnoi zudem ein Dopinggeständnis ab und erklärt, dass junge Gewichtheber schon mit elf Jahren mit Doping in Kontakt kämen. Gulnoi, die 2012 in London Olympia-Bronze gewonnen hatte, gab zu, seit 2011 Anabolika eingenommen zu haben. (dpa/jW)