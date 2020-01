Dach drüber

Melbourne. Die Australian Open sehen sich für eventuelle Beeinträchtigungen aufgrund der verheerenden Buschfeuer in Australien gerüstet. Mit drei Plätzen mit Dach und acht Hallenplätzen stünden auf der Tennisanlage in Melbourne Alternativen bereit. Im Falle zu schlechter Luftqualität würden die Dächer geschlossen und die Partien dann fortgesetzt, teilten die Veranstalter des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres am Dienstag auf Twitter mit. Die Australian Open beginnen am 20. Januar. Der serbische Weltranglistenzweite Novak Djokovic hatte zuletzt mit Sorge auf die Entwicklungen geblickt und zu Bedenken gegeben, dass eine schlechte Luftqualität gesundheitliche Folgen für die Spieler haben könne. (dpa/jW)