Deutschland ist nicht genug

München. Der deutsche Basketballmeister FC Bayern hat sich nach knapp zwei Jahren von Trainer Dejan Radonjic getrennt. Das teilten die Münchner am Dienstag mit. Nachfolger des Montenegriners wird bis auf weiteres der bisherige Kotrainer Oliver Kostic. Radonjic hatte das Team Anfang 2018 übernommen und zweimal souverän die deutsche Meisterschaft und einmal den Pokal gewonnen. In der aktuellen Bundesligasaison weist man bislang eine perfekte Bilanz mit 14 Siegen aus 14 Spielen auf und führt die Tabelle an. Zuletzt enttäuschten die Bayern jedoch in der Euroleague, wo man nur auf dem 15. Platz rangiert. (dpa/jW)