Imitator vor die Tür gesetzt

Lino Mirgeler/dpa Nach der Neonaziattacke in Halle bilden Demonstranten eine Menschenkette um die Münchner Synagoge (11.10.2019)

Am Sonntag abend erteilte das Schneider Bräuhaus in München (auch Weisse Bräuhaus genannt) dem österreichischen Hitler-Imitator Harald Z. ein Hausverbot. Zuvor stornierte das Lokal eine entsprechende Reservierung. Die Gründung eines weiteren rechten Vereins werde man nicht vereiteln können, »wir werden aber verhindern, dass unsere Räumlichkeiten dafür missbraucht werden und wir vor einen Karren gespannt werden, den wir nicht ziehen wollen«, zitierte die Süddeutsche Zeitung am Montag die Geschäftsführung des Bräuhauses.

Dennoch war der junge Mann im skurrilen Aufzug mit Hut, Oberlippenbart und Trenchcoat erschienen. Vor einigen Mitstreitern wollte er offenbar trotz Stornierung sprechen und die Ziele des »Arbeitervereins« vorstellen. Doch die Polizei begleitete sie nach draußen. Die Szene beobachteten einige Personen, die sich vor dem Bräuhaus versammelt hatten und gegen die Rechten demonstrierten. Die Initiative »München ist bunt« hatte zuvor auf die ominöse Veranstaltung aufmerksam gemacht.

Seit einigen Wochen kursierten Flugblätter, mit denen ein »Germanischer Arbeiterverein« zu einer Gründungsversammlung ins Weisse Bräuhaus im Münchner Tal einlud. In Form und Duktus erinnerten die Pamphlete an Propagandazettel der Nazis aus den 1920er Jahren. Die NSDAP war im Februar 1920 ebenfalls aus einem rechten Milieu heraus gegründet worden, in dem auch mit der Gründung von Arbeitervereinen experimentiert worden war.

Bereits 2015 soll Harald Z. mit der Zeitschrift Das Arbeitertum Naziideologie verbreitet haben. Erstmals Schlagzeilen machte der damals 25Jährige im Jahr 2017. Als »Harald Hitler« marschierte er vor dem Geburtshaus seines historischen Vorbilds im oberösterreichischen Braunau auf und ab. Auch an anderen Orten soll er damals für Aufregung gesorgt haben. Darauf nahm ihn die Polizei wegen Verstoßes gegen das Verbotsgesetz fest, wie das Nachrichtenportal Heute.at am 13. Februar desselben Jahres berichtete.

Das österreichische Gesetz stellt unter anderem die »Wiederbetätigung im Sinne des Nationalsozialismus« unter Strafe. Wegen Wiederholungs- und Verdunkelungsgefahr sei er dann in Wien-Josefstadt inhaftiert worden. Nach seiner Entlassung verlor die Oberösterreichische Polizei und der »Verfassungsschutz« nach Medienberichten das Interesse an dem Mann. Bei Vernehmungen soll er gesagt haben, er wolle wie der echte Hitler nach München ziehen.