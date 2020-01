Von der Stadt alleingelassen

Johannes Neudecker/dpa Teilnehmer einer von zahlreichen Organisationen getragenenen Demonstration gegen einen Aufmarsch der Partei »Die Rechte« (25.5.2019)

Seit Jahrzehnten gilt Dortmund als Hochburg der militanten Neonaziszene. Immer wieder kommt es dort zu gewalttätigen Übergriffen, meist gegen Antifaschistinnen und Antifaschisten, und es gab bereits mehrere Morde. Der harte Kern der Splitterpartei »Die Rechte« paradiert regelmäßig durch verschiedene Teile der Ruhrgebietsstadt. Immer wieder war Dortmund in den vergangenen Jahren Schauplatz bundesweiter Neonaziaufmärsche, die stets von einem großen Polizeiaufgebot häufig gewalttätig durchgesetzt wurden.

Die Szene verfügt bundesweit über gute Kontakte zu Gleichgesinnten, unter ihren Mitgliedern sind Organisatoren rechter Kampfsportevents. Eine nach der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) aufgenommene Videobotschaft des braunen Untergrundnetzwerkes »Combat 18«, bewaffneter Arm des in der Bundesrepublik verbotenen internationalen »Blood and Honour«-Netzwerks, wird laut der antifaschistischen Rechercheplattform »Exif« dem Dortmunder Neonazi Robin Schmiemann zugeschrieben.

Auf parlamentarischer Ebene arbeiten NPD und Die Rechte zusammen. Sie rühmen sich, eine gemeinsame zweiköpfige Stadtratsgruppe gegründet zu haben. Auch existiert eine Fraktion der AfD mit drei Personen, die ähnliche Inhalte vertritt. Diese schlägt jedoch einen moderateren Ton an, um ihren Rassismus in der Stadt zu verbreiten. Während die AfD sich für die anstehenden Kommunalwahlen im September warmläuft, setzen die bekennenden Neonazis auf Straßenaktionen. Auf diesem Terrain sind sie allerdings nicht so erfolgreich wie oft behauptet. Die Teilnehmerzahlen bleiben konstant im zweistelligen Bereich, und ihre auf Monate im voraus angekündigten Montagsaufmärsche in der Nordstadt wurden aufgrund von Protesten nach wenigen Terminen abgesagt. Der neu eröffnete Bekleidungsladen der Marke »Thor Steinar« musste nach ein paar Wochen schließen. Nach antifaschistischen Protesten sah sich die Stadt Dortmund gezwungen zu handeln. Begünstigt wurde dies durch bauliche Mängel des Ladenlokals.

Gegen die Aktivitäten von Rechtsaußen gibt es vielfältigen Protest aus verschiedenen Kulturprojekten, Parteien, Bündnissen und Antifagruppen. Auch wenn die Initiativen zum Teil unterschiedlicher nicht sein könnten, wird zumindest gemeinsam gegen die Neonazis agiert. Es stellt sich die Frage, wie diese Situation überhaupt erst entstehen konnte, und hier sind sich alle Initiativen einig. »Offizielle Stellen haben jahrelang geleugnet, dass es hier ein Problem mit Rechten gibt«, kritisierte Leila Rechert, Sprecherin der vor eineinhalb Jahren gegründeten »Mean Streets Antifa«, gegenüber junge Welt. Die offizielle Strategie der städtischen Behörden habe sich erst seit einiger Zeit geändert, erklärte sie. Wichtiger sei es den Stadtoberen aber, sich nach links abzugrenzen und zu profilieren.

»Die Bekämpfung der Naziszene erfolgt nicht mit letzter Konsequenz. Polizei und Justiz sind zwar tätig, wenn wir aber die letzten Urteile in Blick auf antisemitische Parolen betrachten, bleibt nur ein Kopfschütteln«, erklärte Iris Bernert-Leushacke (Die Linke) im Gespräch mit jW. Sie engagiert sich im überparteilichen Bündnis ­»BlockaDO«, das öffentlich zu zivilem Ungehorsam gegen rechte Aufmärsche mobilisiert. Obwohl nach mehreren gewalttätigen Überfällen nun ein paar Neonazis in Haft sind, hatten Behörden sich anfangs geweigert, Parolen wie »Wer Deutschland liebt, ist Antisemit« strafrechtlich zu verfolgen. Das städtische Engagement gegen rechts fokussiere sich auf die Förderung von Projekten, wogegen laut Bernert-Leushacke prinzipiell nichts einzuwenden sei. Doch die allein könnten die Situation auf der Straße nicht verändern.

Wie in vielen anderen Städten wird auch in Dortmund diskutiert, ob die organisierte Neonaziszene oder die AfD die größere Gefahr darstellt. »Die Rechte wird sicher, bei geringen Wahlbeteiligungen, in einzelne Bezirksvertretungen einziehen können. Die AfD wird ihr aber parlamentarisch den Rang ablaufen«, prognostizierte Bernert-Leushacke mit Blick auf die Kommunalwahl. Bislang ist die AfD in Dortmund nur vereinzelt in den Bezirken und im Rat vertreten. Derweil kann »Mean Streets«-Sprecherin Rechert keinen Unterschied in der gesellschaftlichen Stimmung seit dem Aufkommen der AfD ausmachen.

Nicht alle antifaschistischen Initiativen sehen eine klare Trennung im gesellschaftlichen Wirken von Neonazis und AfD. Eine Aktivistin von der »Antifaschistischen Aktion 44« ging im Gespräch mit jW davon aus, dass sie sich im Gegenteil gut ergänzen, trotz verbaler Abgrenzung. »Während die einen vorrangig im Parlament ihre Hetze verbreiten, agieren die anderen als militante Faschisten auf der Straße. Die Rechte hat in Wahrheit doch gar nicht diesen parlamentarischen Anspruch, sie wollen ein Sammelbecken für rechte Schläger sein, und diese Rolle erfüllen sie bisher leider auch.«

Es bleibt die Frage, wie antifaschistische Kräfte stärker werden können. Hier geht Bregenz auch mit der eigenen Bewegung ins Gericht, wenn es um das öffentliche Auftreten geht. »Wir brauchen eine viel internationalere Ausrichtung.« Die Antifaszene sei noch immer sehr »biodeutsch« geprägt. »Das müssen wir ändern. Viele Arbeiter und Migranten, zum Beispiel in der Nordstadt, können sich mit komplexen Szenecodes nicht identifizieren. Wir müssen unsere Inhalte viel besser vermitteln und auch soziale Themen wie Armut, Lohndumping und Wohnungsnot klassenkämpferisch aufgreifen.« Dies sei langfristig neben direkten Aktionen das beste Mittel gegen rechts.