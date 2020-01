Jenseits des wilden Lebens

David Baltzer/bildbuehne.de »Seinesgleichen geschieht« (Musil): Ein Szenario wie jenseits jeder Geschichte

»Howl nach Allen Ginsberg« heißt David Martons Stück an der Berliner Volksbühne, und man tut gut daran, das »nach« als Hinweis auf die Distanz zur Entstehungszeit des Textes zu lesen. In der Tat: Es ist verdammt lang her, dass Allen Ginsberg 1955 in einer Herbstnacht in San Francisco zum ersten Mal sein Gedicht »Geheul« vortrug – eine lange, todessüchtige Hymne auf das wilde Leben, mit klarem Blick auf die unfassbare alltägliche Brutalität der gesellschaftlichen Verhältnisse und zugleich mit einer rückhaltlosen Bereitschaft, widerständig zu bleiben und sich selbst nicht zu schonen. Die von Ginsberg gefeierten Protagonisten der Beat Generation zeigen, was das heißt – bis hin zur Selbstverletzung:

»die sich mit Zigaretten Löcher in die Arme brannten, dem narkotischen

Tabakmief des Kapitalismus zum Trotz,

die auf dem Union Square erzkommunistische Pamphlete verteilten,

schluchzend & sich entkleidend, während die Sirenen von Los Alamos sie niederheulten«.

Von solch heftiger, rauschhafter Euphorie sind die Aufsässigen unserer Tage weit entfernt, und Marton trägt dem Rechnung im Verzicht auf alle dramaturgischen Konventionen. Nachzuerzählen gibt es nichts: keine durchgängige Handlung, kein zentraler Konflikt, kein entscheidender Höhepunkt, kein Plot, bestenfalls vage Spuren davon.

Dem entsprechen die Uneindeutigkeit und das Unfertige des von Christian Friedländer entworfenen Bühnenbildes, in dem die Akteure sich an sich selbst und aneinander abarbeiten: einige Treppenstufen und Mauerreste, wie irgendwann hingestellt und vergessen, der unfertige Neubau einer Aussichtsplattform, aus dessen Pfeilern die Armiereisen herausragen, ein mildfarbener Brunnen, der aus einem Vergnügungspark der sechziger Jahre entwendet sein könnte, aufragende Sperrholzwände, als solle ein Hochgebirgskamm imitiert werden, auf der Rückseite ein beklemmendes Zimmerchen mit einem Bett wie aus der Psychiatrie eines vergangenen Jahrzehnts.

Kreisender Zustand

Den »Prolog« bildet eine Lobpreisung der Welt, die über ein lakonisches »Holy!« nicht hinauskommt und sich im Duktus der emotionslosen Zweisilbigkeit selbst dementiert – ein kalkuliert schwaches Echo auf Allen Ginsbergs ironische »Footnote to Howl«. Was David Marton und seine Darstellerinnen und Darsteller anschließend auf der immer wieder anlaufenden Drehbühne neunzig Minuten lang zeigen, ist weniger als die Abbreviatur einer Handlung. Es ist ein in sich kreisender Zustand, ein Szenario wie jenseits jeder Geschichte – vollendete Alternativlosigkeit, in der die Formel Robert Musils zur hilflosen Gestalt wird: »Seinesgleichen geschieht«. Jeder Impuls zu einem Ausbruch, jede versuchte Ekstase fällt in sich zusammen und wird zu einem weiteren Beleg dafür, dass das Leben nicht lebt. Da hilft es nicht, Geld zu verbrennen oder Mauern einzureißen oder das Innere nach außen zu kehren, indem man sich zwingt, sich zu erbrechen – eine beängstigende Szene von Thorbjörn Björnsson nah am Publikum. Einige Male scheint sekundenlang ein tagesaktueller Bezug auf, wenn die Spieler gegen die hochragende Wand der Hochgebirgskulisse anrennen, eine blasse, grüne Fahne in den Händen, und immer wieder scheitern: Augenblicke imprägniert von Vergeblichkeit. Man muss in der neueren Theatergeschichte einige Jahrzehnte zurückgehen, um Momente von vergleichbarer Intensität und Schönheit zu finden – in den Tanztheaterproduktionen von Pina Bausch, in »Blaubart« (1977) etwa oder in »Café Müller« von 1978.

Einzig die musikalischen Sequenzen, in denen die verschiedenen Pianos, das Akkordeon, die Keyboards, das Saxophon, eine äußerst subtile Trompete und die Stimmen der Akteure zum Leben gebracht werden, erlauben ein Aufatmen in der beklemmenden Bilderfolge des Immergleichen. Die von Heinrich von Kleist an einem Beispiel aus der Geschichte der Bilderstürme des 17. Jahrhunderts gezeigte »Gewalt der Musik« ist es auch, mit der diese Bilderfolge an ihr Ende kommt, mit Giovanni Battista Pergolesis »Stabat Mater« – so leise, so wenig perfekt und so inständig gesungen, wie man es sich nur wünschen kann. Da wir aber in einer Zeit leben, in der das Wünschen nicht mehr hilft, bleibt der Trost aus, den wir uns von der Musik so gern erhoffen. Das galt schon für die Mutter, von der im »Stabat Mater« die Rede ist, und für die, die bis heute auf ihre geschundenen Kinder blicken. Es ist wie in einem frühen Prosatext Robert Walsers, an dessen Ende es heißt: »Mir fehlt etwas, wenn ich keine Musik höre, und wenn ich Musik höre, fehlt mir erst recht etwas.«

Keine Ruhe

Und so macht die Trostlosigkeit dieses Stückes seine nicht nur ästhetische Größe aus; sie hält die Frage nach den Verhältnissen am Leben, die nicht erlauben, dass man in ihnen zur Ruhe kommt. Solange das so ist, solange gilt der Satz Johann Gottfried Fichtes: »Alles bloss leidende Verhalten ist das gerade Gegentheil der Cultur.«