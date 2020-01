Neue Absichtserklärungen

Alkis Konstantinidis/REUTERS Zyperns Präsident Nicos Anastasiadis sowie die Regierungschefs Griechenlands und Israels, Kyriakos Mitsotakis und Benjamin Nethanjahu (v. l.), vor Vertragsunterzeichnung am 2. Januar 2020 in Athen

Israel, Griechenland und Zypern haben am 2. Januar den Bau einer Pipeline quer durch das Mittelmeer vereinbart. Aber hatte man das nicht schon im November 2018 überall gelesen? An dem damaligen Grundsatzabkommen war allerdings auch Italien beteiligt gewesen, das am Donnerstag voriger Woche nur durch einen Beobachter vertreten war. Dieser Umstand ist nicht unerheblich: Die bisher nur angedachte Leitung soll von der Ostküste des Mittelmeers an Zypern vorbei über Kreta nach Griechenland und von dort weiter nach Italien führen. Das ist nach der bisherigen Planung die Voraussetzung, um auch Kunden in anderen europäischen Ländern zu erreichen.

Italiens Abwesenheit bei dem Gipfeltreffen in Athen bedeute aber nicht, dass das Land aus dem gemeinsamen Projekt namens »Eastmed« ausgeschieden sei, versichern die anderen drei beteiligten Regierungen. Es soll sogar eine schriftliche Zusicherung aus Rom überreicht worden sein, dass Italien das Vorhaben nach wie vor unterstütze und sich auch innerhalb der EU dafür einsetzen werde. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass über den Weiterbau der Pipeline von der griechischen Westküste zur Südspitze Italiens noch keine Einigung erreicht wurde.

Daran mag es liegen, dass die Länge der geplanten Leitung gegenwärtig nur mit 1.900 Kilometern angegeben wird, statt wie noch im Herbst 2018 mit 2.100 oder sogar 2.200 Kilometern. So oder so soll es die längste Unterwasserpipeline werden, die jemals gebaut wurde. Dass sie teilweise in einer Tiefe von bis zu 3.000 Metern und über schwieriges Gelände verlaufen soll, führt zu zusätzlichen technischen Herausforderungen.

Die voraussichtlichen Kosten werden derzeit offiziell mit 6,1 Milliarden Euro angegeben. Das sind 40 bis 50 Prozent mehr als zu Beginn der Planung vor wenigen Jahren. Die Schätzung bezieht sich auf die Strecke von der israelischen Küste bis zum Anschlusspunkt der Pipeline unmittelbar vor der Südspitze Apuliens. Die künftige Kapazität der Leitung soll zwischen neun und zwölf Milliarden Kubikmetern liegen. Zum Vergleich: Das ist weniger als ein Zehntel der Gesamtkapazität der beiden »Nordstream«-Trassen, von denen sich die zweite noch im letzten Stadium des Baus befindet. »Eastmed« wird zwar von der US-Regierung wärmstens unterstützt, könnte den russischen Erdgaslieferanten aber allenfalls einen kleinen Marktanteil abnehmen.

Das am 2. Januar in Athen unterzeichnete Abkommen ist, ähnlich wie auch die im November 2018 geschlossene Vereinbarung, im Grunde nicht mehr als ein »Memorandum of Understanding«, also weniger als ein Vorvertrag. Es ermöglicht nicht viel mehr als die Einleitung einer Ausschreibung. Die Finanzierung des Projekts, die durch private Investoren erfolgen soll, ist immer noch offen. Angeblich soll sie bis 2022 gesichert werden können. Als voraussichtlicher Zeitpunkt der Fertigstellung der Pipeline wird das Jahr 2025 genannt. Verglichen mit dem Stand vom November 2018 hat sich insofern nichts Wesentliches geändert.

Transportiert werden soll vorläufig nur Erdgas aus den erst vor wenigen Jahren erschlossenen großen Vorkommen vor der israelischen Küste. Später solle auch Gas aus den Feldern im Seegebiet der Insel Zypern hinzukommen, wird behauptet. Aber »im ersten Schritt« soll die Pipeline lediglich »Erdgas von Israel nach Zypern und Griechenland bringen«, wie es in einer Presseerklärung der israelischen Botschaft in Berlin vom 3. Januar heißt. Der Inselstaat wäre also zunächst Empfängerland, nicht Exporteur.

Die Vertragsunterzeichnung in Athen, an der die Regierungschefs von Israel und Griechenland zusammen mit dem zypriotischen Präsidenten teilnahmen, war kurzfristig angesetzt worden. Die griechische Regierung hatte den Termin erst am 22. Dezember bekanntgegeben. Offenbar war das Gipfeltreffen eine Reaktion auf die Vereinbarungen der Türkei mit der libyschen Regierung in Tripolis, die am 27. November zustande gekommen waren. Sie sehen unter anderem die Proklamation zweier »ausschließlicher Wirtschaftszonen« vor, die im Mittelmeer aneinandergrenzen und gemeinsam genutzt werden sollen. Die geplante »Eastmed«-Pipeline müsste demnach auf jeden Fall durch das von der Türkei beanspruchte Gebiet verlaufen. Das wird nicht nur von den Staaten abgelehnt, die an dem Projekt beteiligt sind, sondern auch von der EU und praktisch von der gesamten internationalen Gemeinschaft, da es das allgemein geltende Recht außer Kraft setzen würde.