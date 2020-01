»Kampferfahrungen für andere fruchtbar machen«

REUTERS/Benoit Tessier Protest gegen Sozialkürzungen in Paris (7.12.2019)

Das Webportal Labournet. tv gibt es seit 2011. Worin bestehen die Schwerpunkte Ihrer Arbeit?

Unser Thema sind Filme über Streiks und Klassenkämpfe. 2011 haben wir begonnen, mit Labournet.tv ein audiovisuelles Onlinearchiv aufzubauen. Derzeit umfasst es 800 Werke aus 56 Ländern, und jedes Jahr kommen ungefähr 50 neue dazu.

Es geht uns darum, die Kampferfahrungen, die in den Filmen festgehalten sind, für andere fruchtbar zu machen, damit die Streikenden voneinander lernen können. Wir haben im Laufe unserer Arbeit herausgefunden, dass Menschen fast immer erfolgreich sind, wenn sie sich organisieren. Selbst wenn Streikziele nicht vollständig erreicht werden, ist es eine Erfahrung von Solidarität und Selbstermächtigung, die einem jene Würde zurückgibt, die vielen bei der Arbeit jeden Tag streitig gemacht wird. Das ist auch Thema der Filme, die wir machen, wie »Die Angst wegschmeißen« über eine bis heute anhaltende Streikwelle von Migrantinnen und Migranten in den Warenlagern Norditaliens und »Luft zum Atmen« über eine 1972 gegründete Gruppe von Opelarbeitern in Bochum. Das war unser erster Kinofilm. Wir drehen aber auch Videos über Streiks in Berlin. Die zeigen wir dann in der Reihe »Cinéma Klassenkampf«, wo streikende Belegschaften aus erster Hand berichten, wie es in ihren Betrieben läuft.

Wer gehört zu dem Team, das diese Arbeit leistet?

Wir sind drei Frauen aus verschiedenen Ländern, haben unterschiedliche Biographien und Schwerpunkte. Meine Kollegin Jeanne Neton berichtet beispielsweise viel über die Gelbwesten-Bewegung in Frankreich, Anna Baum kümmert sich um die Kämpfe derjenigen, die bei Essenslieferdiensten prekär beschäftigt sind, ich habe zuletzt viele Videos aus Chile untertitelt.

Auch künftig wollen wir über die vielen Aufstände in der Welt berichten. Zudem planen wir einen längeren Film über die herannahende Klimakatastrophe, in dem wir erklären, weshalb es im Kapitalismus keinen Klimaschutz geben kann und was wir daraus für politische Konsequenzen ziehen müssen.

Gibt es Netzwerke von Helferinnen und Helfern, auf die Sie zurückgreifen?

Ja, wir können nicht überall selbst vor Ort sein. Aber das ist nicht schlimm, weil es in allen Ländern Aktivistinnen und Aktivisten gibt, die die Ereignisse dokumentieren. Wir haben jedes Jahr mehr internationale Kontakte.

Neben dem Arbeitsaufwand dürfte Ihr Projekt auch einiges an Geld kosten. Wie finanzieren Sie sich?

Leider ist unsere Förderung durch die Stiftung »Menschenwürde und Arbeitswelt« ausgelaufen. Wir haben aber 108 Fördermitglieder, also 108 Menschen, die uns regelmäßig unterstützen. Das reicht noch nicht, aber es ermöglicht uns, erst mal weiterzumachen. 2020 müssen wir aber mindestens 200 neue Fördermitglieder finden.

Wie soll das gelingen?

Vor allem mit Veranstaltungen, auf denen wir immer wieder erklären, was Labournet.tv ist, und bei denen wir darum bitten, uns zu unterstützen. Wir wollen auch versuchen, 2020 mehr Menschen über Youtube zu erreichen. Wir sind überzeugt davon, dass wir wichtige Inhalte liefern – nicht wegen uns, sondern wegen der Menschen, deren Geschichten in den Filmen zu sehen sind. Aber wir müssen diese Bilder noch mehr unter die Leute bringen.

Gibt es Organisationen, Initiativen oder Stiftungen, die eine ähnliche Arbeit machen?

Es gibt viele Institutionen, die schriftlich über Arbeitskämpfe berichten. Aber wir sind die einzigen, die speziell Filme und Videos von Menschen in Arbeitskämpfen sammeln, deutsch und englisch untertiteln sowie zugänglich machen.