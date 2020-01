Vage Vorstellungen

Henning Kaiser/dpa Digitali... – was? Der Beamtenbund diskutierte mit Politikern, Wissenschaftlern und Verbändevertretern über die Modernisierung des öffentlichen Dienstes

Am letzten Tag seiner Jahrestagung hat der »Beamtenbund und Tarifunion« (DBB) ein Werkstattpapier zur Modernisierung des Staatsdienstes vorgelegt. Unter dem Titel »Aufbruch – Der öffentliche Dienst der Zukunft« fasste der DBB seine Vorstellungen zusammen. Der öffentliche Dienst der Zukunft müsse z. B. bürgernah und – analog wie digital – leistungsstark sein. Einen »top ausgestatteten«, attraktiven Arbeitsplatz soll er bieten; das Personal soll »top qualifiziert« sein und wertgeschätzt werden. Die Modernisierung muss natürlich von starken Personalvertretungen mitgestaltet werden. »Nur ein personell wie technisch gut und vielfältig aufgestellter, modern agierender und beweglicher öffentlicher Dienst wird die Herausforderungen der Zukunft meistern und seine Arbeit mit der Rückendeckung einer breiten gesellschaftlichen Akzeptanz leisten können«, erklärte der DBB-Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach beim Kongress des Beamtenbundes am Dienstag in Köln.

Erst am Tag zuvor hatte Silberbach den öffentlichen Dienst als »Sanierungsfall« bezeichnet und enorme Investitionen gefordert. »Wir verspielen ein Stück Zukunft in Deutschland, wenn wir den Sanierungsfall öffentlicher Dienst jetzt nicht zukunftsfest machen«, warnte er am Montag. Einer DBB-Umfrage zufolge fehlten mittlerweile 300.000 Menschen im öffentlichen Dienst. »Die Zeiten, in denen der Rotstift immer wieder an den öffentlichen Dienst gesetzt wird, müssen endgültig und nachhaltig vorbei sein.« Verschärft werde die Personalknappheit noch durch mehr als 1,3 Millionen Beschäftigte, die in den kommenden zehn Jahren in den Ruhestand gehen.

Aus Sicht des DBB habe der öffentliche Dienst einen »Wettlauf gegen die Zeit« zu bewältigen und stecke bislang noch in den Startlöchern. »Wir« müssten »zusehen, dass wir den öffentlichen Dienst mit sinnhafter Digitalisierung und nachhaltiger Personalpolitik fit für die Zukunftsaufgaben bekommen«, so Silberbach.

Darüber, wie genau der Aufbruch vor allem in Sachen »nachhaltiger Personalpolitik« vonstatten gehen kann, bleibt das vom DBB als »Ideenskizze« bezeichnete Papier vage. Die Arbeitszeitgestaltung solle zur »jeweiligen Lebenssituation passen«. Je nach Lebenslage würden die Beschäftigten gern mitgestalten, »wann und wo sie ihre Arbeit erledigen«. Die Digitalisierung biete hierfür »weitreichende Chancen, zeit- und ortsflexibles Arbeiten in vielen Bereichen des öffentlichen Dienstes zu ermöglichen«. Dabei dürfe die Diskussion über »die Ausgestaltung der künftigen Arbeitswelt im öffentlichen Dienst« nicht allein von »08/15-Büroarbeit« ausgehen. Auch Berufsgruppen, die unmittelbar am Menschen arbeiten, wie Pflegekräfte, Polizisten, Erzieher, müssten berücksichtigt werden. Einen wichtigen Baustein stellt für den Beamtenbund die Wahlarbeitszeit dar. In bestimmten Zeitabständen, z. B. alle ein oder zwei Jahre, erhalten die Beschäftigten demnach die Möglichkeit, neu zu entscheiden, wie viele Stunden sie arbeiten möchten. Um der Vielzahl an Beschäftigten die Teilnahme an so einem Wahlmodell zu ermöglichen, seien, so heißt es im Papier des DBB, gesetzliche Rahmenbedingungen nötig.

Negativen Folgen der Digitalisierung müsse ein Riegel vorgeschoben werden. Die Angestellten müssten vor entgrenzter Arbeit und Selbstausbeutung geschützt werden. Ihnen solle ein »ausdrückliches Recht auf Nichterreichen« eingeräumt werden. »Neue Technologien sollen den achtsamen Umgang, die ausgeglichene Work-Life-Balance und die Selbstbestimmtheit unterstützen.«

Erreicht werden soll das durch den Schulterschluss aller Beteiligten. Die Personalvertretungen etwa sollen für eine »flexible, orts- und zeitnahe Reaktion« entsprechend mit den »notwendigen Arbeitsbedingungen und Handlungsinstrumenten« ausgestattet werden. Bei ressortübergreifenden Maßnahmen seien die Interessen der betroffenen Beschäftigten durch die Spitzenorganisationen der Gewerkschaften zu vertreten. Denn es sei festzustellen, dass Entscheidungen zunehmend von Stellen getroffen werden, denen keine Personalvertretung gegenüberstehe.