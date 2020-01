Labour sucht neue Führung

Jonathan Brady/PA Wire/dpa Möglicher Nachfolger für Nochparteichef Jeremy Corbyn: Der Labour-Minister für den »Brexit«, Keir Starmer (l.), bei einer Pressekonferenz in London (6.12.2019)

Am Dienstag hat die britische Oppositionspartei Labour das Rennen um die Nachfolge des bisherigen Vorsitzenden Jeremy Corbyn eröffnet. Der 70jährige hatte in Folge der verlorenen Parlamentswahl vom 12. Dezember seinen Rückzug angekündigt. Die Abstimmung gilt auch als Kampf um die künftige Ausrichtung der Partei, die seit 2010 vier Wahlen nacheinander verloren hat.

Labour-Kandidaten haben noch eine Woche Zeit, sich für die Corbyn-Nachfolge zu bewerben. Vom 21. Februar bis zum 2. April können die rund 500.000 Parteimitglieder dann abstimmen. Das Wahlergebnis wird am 4. April bekanntgegeben. Bislang kündigten sechs Parteimitglieder offiziell ihre Kandidatur an. Als Favorit geht der Labour-Sprecher für den »Brexit«, Keir Starmer, ins Rennen. Er gilt als Kandidat der Mitte. Als politisch Corbyn am nächsten stehend gilt dagegen die wirtschaftspolitische Sprecherin Rebecca Long Bailey, die unter anderem von den Gewerkschaften unterstützt wird. Die Partei brauche eine Führung, »die mit unserer sozialistischen Agenda betraut werden kann«, erklärte Long Bailey am Dienstag in der Zeitschrift Tribune. Weitere Bewerber sind der Schattenfinanzminister Clive Lewis, die außenpolitische Sprecherin Emily Thornberry sowie die Unterhausabgeordneten Jessica Phillips und Lisa Nandy. Die Kandidaten brauchen die Unterstützung von mindestens 22 Unterhaus- oder EU-Abgeordneten sowie von fünf Prozent regionaler Labour-Gliederungen oder drei mit Labour verbündeter Organisationen, darunter mindestens zwei Gewerkschaften.

Das britische Parlament nahm unterdessen die Beratungen zum »Brexit« wieder auf. Am Dienstag nachmittag sollten die dreitägigen abschließenden Beratungen beginnen, in denen das von Premierminister Boris Johnson ausgehandelte Austrittsabkommen mit der EU gesetzlich verankert werden soll. Erwartet wird, dass das Gesetz mit kleinen Änderungen angenommen wird und im Anschluss dem Oberhaus vorgelegt werden kann. Labour will im Unterhaus weiter für eine Überarbeitung des Abkommens kämpfen. (AFP/jW)