Türkische Truppen in Libyen

REUTERS/Ismail Zitouny Tripolis am Sonntag: Nach dem jüngsten Anschlag in Libyen auf eine Militärakademie durch »ausländische Kampfflugzeuge«

Die Türkei hat nach eigenen Angaben am Sonntag damit begonnen, erste Soldaten nach Libyen zu entsenden. Die türkischen Streitkräfte würden dort Koordinierungsaufgaben in einer »Operationszentrale« übernehmen, sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan Sonntag abend in einem TV-Interview. Laut Erdogan sei es nicht Ziel, zu »kämpfen oder einen Krieg (zu) führen«. Weiter führte er jedoch aus: »Als Kampftruppen werden wir dort andere Teams haben.« Er ließ offen, wen er damit meinte. Erdogan sagte lediglich, dass diese nicht aus türkischen Soldaten bestehen würden. Dabei könnte es sich um mit der Türkei verbündete Dschihadisten aus Syrien handeln, die sich laut Beobachtern in Libyen aufhalten.

Ankara unterstützt die UN-gestützte Regierung von Fajis Al-Sarradsch, deren Kontrolle sich auf Tripolis beschränkt und vom Warlord Khalifa Haftar herausgefordert wird, der im April vergangenen Jahres mit seiner »Libyschen Nationalarmee« eine Offensive auf die Hauptstadt Libyens begonnen hatte. Al-Sarradsch erhält neben der Türkei Unterstützung aus Katar und Italien, Haftar wiederum aus Ägypten, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Russland, Frankreich und laut UNO aus Jordanien.

Kairo hat infolge der Entsendung türkischer Truppen ein Treffen mit Vertretern von vier europäischen Anrainerstaaten des Mittelmeers angekündigt. Für Mittwoch sind Gespräche mit den Außenministern Frankreichs, Italiens, Griechenlands und Zyperns geplant, wie das ägyptische Außenministerium am Montag mitteilte. Kairo sieht die türkische Militärintervention als »Angelegenheit der nationalen Sicherheit Ägyptens«. Zudem bezeichnete es die im November von Ankara und Tripolis unterzeichneten maritimen und militärischen Vereinbarungen als »illegitim«. Auch Griechenland und Zypern kritisieren besonders das Abkommen über Einflussbereiche im Mittelmeer. Aus Sicht Ankaras hatten die betreffenden Anrainer jedoch bisher unerschlossene, aber milliardenschwere Erdgasreserven unter sich aufgeteilt, ohne Ansprüche der Türkei zu berücksichtigen. (dpa/AFP/jW)