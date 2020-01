Profite und Proteste

REUTERS/Ann Wang Ausländische Investoren werden in Myanmar umworben

Myanmars Wirtschaftswachstum hat sich im abgelaufenen Jahr etwas abgeschwächt – nach den jüngsten Angaben betrug die Steigerung nur 6,5 Prozent gegenüber 6,8 Prozent, die 2018 verzeichnet worden waren.

In den vergangenen Monaten war immer wieder über mögliche neue Sanktionen des Westens angesichts des Umgangs mit der Rohingya-Krise spekuliert worden und das südostasiatische Land ist mittlerweile wegen Völkermords an der muslimischen Minderheit vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag angeklagt. Aber diese politischen Entwicklungen können die Goldgräberstimmung kaum dämpfen: Viele ausländische Unternehmen sehen die frisch liberalisierte Wirtschaft des zu Zeiten des Militärdiktatur lange Zeit vom internationalen Markt abgetrennten Myanmar als potentielle Profitquelle. Die ausländischen Investitionen bleiben auf hohem Niveau.

So ist aktuell gerade der Run auf den Versicherungssektor entbrannt, für den die Restriktionen gelockert wurden. Fünf Unternehmen aus Großbritannien, den USA, Hongkong, Kanada und Japan haben Ende November mit zweijähriger Verspätung die Direktzulassung erhalten. Außerdem wollen sechs Joint-Ventures mit ausländischer Beteiligung – führend dabei Partner aus Japan – sich ein großes Stück vom noch jungen Versicherungsmarkt sichern. Das scheint verheißungsvoll in einer Gesellschaft, wo erst weniger als vier Prozent der Menschen überhaupt eine Versicherung haben. Dennoch müssen die Angebote passen. Viele Einwohner leben von der Hand in den Mund, die Löhne und Gehälter sind zumeist gering. Nur die wenigsten haben etwas übrig, um noch monatliche Versicherungsraten zahlen zu können.

Angesichts dieser Zustände verwundert es auch nicht, dass es in weiten Landesteilen noch nicht einmal Banken gibt. Zwar hatte schon die von ehemaligen Militärs dominierte Vorgängerregierung unter Expräsident Thein Sein im Jar 2014 das Ziel ausgeben, dass statt 30 Prozent der Einwohner bis 2020 40 Prozent der Bevölkerung Zugang zu Bankdienstleistungen haben sollten. Doch nach wie vor haben mehr als zwei Drittel kein Konto und damit auch keinen Zugriff auf reguläre Kreditangebote. Viele Institute werden sich vorrangig auf die Wirtschaftsmetropole Yangon und eine Reihe urbaner Provinzzentren stürzen, wo mit geringeren Investitionen mehr schneller Profit einzufahren sein wird. Es wird nicht viel helfen, dass die Regierung gerade die Höchstzinsen im Mikrofinanzsektor von bislang 30 auf 28 Prozent gesenkt hat. Der Satz bleibt weiterhin hoch. Etwa 180 Geldinstitute sind derzeit aktiv, haben ein Netzwerk von rund drei Millionen Kunden, wie die Myanmar Times schreibt. Angesichts von mehr als zwölf Millionen Bürgern, die sogar nach offiziellen Maßstäben als arm gelten, ist das ungenutzte Potential für Mikrokreditangebote aber noch groß.

Geld soll auch aus China ins Land fließen. Im Rahmen des China-Myanmar Economic Corridor (CMEC) sollen 38 Einzelprojekte zügig umgesetzt werden. Im September war zwischen beiden Ländern der Grundsatzvertrag dazu unterzeichnet worden. Der CMEC ist Teil der sogenannten Neuen Seidenstraße, mit der die Volksrepublik neue Verkehrs- und Technologieverbindungen bis nach Europa und Nordafrika schaffen will. Ein 1.700 Kilometer langer Korridor soll die chinesische Metropole Kunming in der Provinz Yunnan zunächst mit Mandalay im Herzen Myanmars und weiter mit Yangon sowie mehreren Sonderwirtschaftszonen verbinden. Besonders im Visier ist derzeit der Irawaddy-Fluss. Der Ausbau dieses Verkehrswegs könnte für die Chinesen kostengünstiger sein als Eisenbahnprojekte, wird Liu Jinxin vom China Kunming South Asia and International Logistics Research Institute, einer von diversen Thinktanks, vom Nachrichtenportal The Irrawaddy zitiert. In Myanmar sind allerdings bislang nur fünf Projekte genehmigt.

Investoren beklagen zwar Verzögerungen im Umgang mit den Behörden, gleichwohl rollt ihnen der Staat weiterhin den roten Teppich aus. Derweil haben es gerade abhängig Beschäftigte in Myanmar oft nicht leicht, ihre Rechte durchzusetzen. Auch der gewerkschaftliche Organisationsgrad ist noch teilweise gering. Aber inzwischen mehren sich die Proteste. So sind seit 9. Dezember die Beschäftigten einer Textilfabrik in Pathein im Streik, kurz vor Weihnachten zogen sogar über 1.000 Demonstrierende durch die Provinzstadt. Es geht um angemessene Bezahlung, geregelte Arbeitsbedingungen, den Druck auf die Firmen, sich an geltende Gesetze zu halten. Der Streik ebenso wie die Proteste in Sagaing zeigen eines: Immer mehr Menschen sind bereit, aktiv für ihre Rechte einzustehen.