Die letzte Fusion

Sebastian Gollnow/dpa Widerstand gegen Unternehmenspläne: Demonstration während eines Streiks von Karstadt-Kaufhof-Beschäftigten am 12. Dezember 2019 in Stuttgart

Mitte Dezember streikten bundesweit Beschäftigte von Galeria Kaufhof, Karstadt Sports und Karstadt Feinkost. Damit wollten sie den Druck auf Management und Eigner erhöhen, die gerade mit der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) über einen neuen Sanierungstarifvertrag für die rund 32.000 Beschäftigten der nach dem Zusammenschluss neu kreierten Galeria-Karstadt-Kaufhof-Kette verhandelten. Zugleich wandte Verdi sich mit einem Flugblatt an die Kunden: Sie sollten Verständnis für die Streiks aufbringen. So mancher Kaufhausbesucher erfuhr auf diese Weise überhaupt erst, dass die traditionsreichen Marken verschmolzen werden.

Im Dezember 2018 gaben die Signa-Holding des österreichischen Immobilienspekulanten René Benko als Karstadt-Eigentümer und die kanadische Hudson’s Bay Company (HBC) als Eigner der Kaufhof-Häuser ein Joint Venture bekannt, bei dem Karstadt von Anfang an den Hut aufhatte und dessen Chef Stephan Fanderl auch bei Kaufhof Topmanager wurde. Der verfolgt seitdem beim bis zur Übernahme 2015 durch HBC profitablen Konkurrenten einen harten Kürzungskurs – zu Lasten der Beschäftigten. So kündigte das neue Management Anfang 2019 die Tarifbindung für die rund 15.000 Kaufhof-Beschäftigten auf, die deshalb nicht vom diesjährigen Tarifabschluss im Einzelhandel profitierten. Für Karstadt hatte bereits Vorbesitzer Nicolas Berggruen 2013 die Tarifflucht vollzogen. Erst 2017 wurde ein Sanierungstarifvertrag abgeschlossen, in dem Entgelte und Sonderzahlungen unter dem Niveau der Flächentarifverträge vereinbart wurden. Im Sommer übernahm Signa die restlichen Anteile von HBC an dem Unternehmen.

»Sanierungsbedürftig«

Nach außen präsentieren sich die Karstadt- und die Kaufhof-Häuser seit Ende März unter dem einheitlichen Logo Galeria Karstadt Kaufhof, das von blau (Karstadt) zu grün (Kaufhof) changiert. Intern ging und geht es um erheblichen Stellenabbau etwa durch die Zusammenlegung von Verwaltung und Logistik sowie zähe Verhandlungen über einen Tarifvertrag für alle Beschäftigten der insgesamt 243 Warenhäuser, Karstadt-Sports-Filialen und Karstadt-Feinkost-Filialen. Stefanie Nutzenberger, im Verdi-Bundesvorstand zuständig für den Handel, betonte seit dem Frühjahr wiederholt, dass die Bundestarifkommission ein Bekenntnis zum Flächentarifvertrag, eine Standort- und Beschäftigungssicherung sowie ein Zukunftskonzept für alle Unternehmensteile erwarte.

Offizielle Tarifverhandlungen wurden im November aufgenommen, nachdem in Sondierungsgesprächen die wirtschaftliche Lage bei beiden Unternehmen erörtert worden war. Die erwies sich »in allen vier Unternehmenssparten als kritisch«, wie Verdi in einem Infoblatt an die Beschäftigten berichtete, »die Sanierungsbedürftigkeit ist endgültig belegt«. Die Kapitalseite zeigte in den folgenden Verhandlungen, dass sie Sanierungsbeiträge insbesondere von den Beschäftigten erwartet. Sie schlug vor, den bei Karstadt geltenden sogenannten Zukunftstarifvertrag auch bei Kaufhof anzuwenden, was ein Entgeltniveau 14,4 Prozent unter den Verdi-Flächentarifverträgen für den Einzel- und Versandhandel bedeutet hätte. Bei Karstadt Sports, das noch länger von der Tarifentwicklung abgekoppelt ist, beträgt diese Differenz mittlerweile 16,9 Prozent, »das bedeutet zirka 400 Euro im Monat weniger«, erklärte Petra Ringer, zuständige Gewerkschaftssekretärin bei Verdi Berlin-Brandenburg anlässlich des Streiks im Dezember.

Das Schlimmste konnte die Gewerkschaft allerdings in langwierigen Tarifverhandlungen verhindern: Am 20. Dezember gelang ein Abschluss, der unter anderem eine umfassende Standort- und Beschäftigungssicherung umfasst sowie eine garantierte Rückkehr auf das Entgeltniveau der Flächentarifverträge bis Anfang 2025. Zum 1. Januar 2020 gelten einheitliche Lohnhöhen in allen vier Unternehmensteilen, die dann bei 97 Prozent der Flächentarifverträge des Einzelhandels liegen. Das entspricht dem, was bei Kaufhof gezahlt wird, liegt aber über dem aktuellen Entgeltniveau bei Karstadt Warenhaus, Karstadt Sports und Karstadt Feinkost. Vereinbart wurde darüber hinaus, die Expertise der Beschäftigten für ein Zukunftskonzept heranzuziehen. Und schließlich will Signa insgesamt 700 Millionen Euro für Investitionen zur Zukunftssicherung bereitstellen.

»Schlimmeres verhindert«

Bereits im Mai hatten sich Unternehmer- und Gesamtbetriebsratsseite auf einen Interessenausgleich und Sozialplan für die Sanierung und Restrukturierung von Galeria Kaufhof verständigt. Gesamtbetriebsratschef Peter Zysik kommentierte damals die Vereinbarung gegenüber dem Kölner Stadtanzeiger: »Wir konnten Schlimmeres verhindern.« Die Kaufhof-Mitarbeiter kritisierten hingegen die Regelung, da sie hinter der zuvor mit HBC ausgehandelten Gesamtbetriebsvereinbarung zurückbleibe. Zugleich wurde die Zahl der in den Warenhäusern abzubauenden Stellen verringert: Statt 1.800 Vollzeitstellen sollten es danach »nur« noch 1.000 sein. Wer das Unternehmen freiwillig verlasse, solle eine höhere Abfindung erhalten, schrieb das Portal lebensmittelzeitung.net bereits am 20. Mai.

Viele Beschäftigte haben Galeria Kaufhof seit dem Zusammengehen mit Karstadt den Rücken gekehrt. Das wurde bei Regionaltagungen der Belegschaften Anfang November deutlich. So hieß es dort aus dem Bereich Facility Management: »Unsere Fachkräfte verlassen in Scharen das Unternehmen. Wer qualifiziertes Personal behalten möchte, muss attraktive Arbeitsplätze anbieten.« In den Warenhäusern fehle es ebenfalls an Beschäftigten: »Wir benötigen keine Streiks mehr, um Häuser zu schließen. Beim jetzigen Personalmangel müssen bald die Häuser von alleine ihre Eingangstüren versperren«, erklärte ein Kaufhof-Mitarbeiter. Kritisiert wurde zudem die von Karstadt übernommene Funktionstrennung in Warenservice-, Verkaufs- und Kassenserviceteams: »So wird das Warenhaus kaputtgespart. Mit einer Person auf der Fläche ist keine Beratung möglich.« Schließlich finde Kaufhof kaum noch geeignete Auszubildende, und viele der langjährigen Beschäftigten erkrankten wegen des erhöhten Arbeitsdrucks.

Unterdessen ist die Signa-Holding weiter auf Expansionskurs: Nachdem das Unternehmen Ende November 106 von 126 Büros des insolventen Reiseveranstalters Thomas Cook übernommen hatte, verkündete Signa im Dezember den Kauf von Sport-Scheck mit bundesweit 17 Filialen und 1.150 Beschäftigten von der Otto-Group. Damit wird Galeria Karstadt Kaufhof zum größten Sportartikelanbieter. Ob das so bleibt, ist offen, denn viele der defizitären Sport-Scheck-Filialen befinden sich in den Innenstädten in der Nähe von Karstadt-Sports-Häusern. So wie Insider damit rechnen, dass auf mittlere Sicht etliche der benachbarten Doppelstandorte von Karstadt- und Kaufhof-Warenhäusern nicht erhalten bleiben, könnte es auch bei den Sportartikelanbietern zu Schließungen kommen.

Am Ende zählen für Milliardär Benko, der mit Immobiliengeschäften reich geworden ist, vor allem die Gebäude, die er mit der Galeria-Kaufhof-Übernahme erworben hat. Im September kommentierte ein Autor der Süddeutschen Zeitung: »Die Immobilien sind dem österreichischen Unternehmer René Benko so viel wert, dass er dafür sogar das schwierige Warenhausgeschäft auf sich nimmt.« Denn für gute Innenstadtlagen steigen die Immobilienpreise weiterhin rasant – ein sicheres Investment also für die Signa-Holding. Dass Benko vor allem an der Immobilienvermarktung interessiert ist, zeigen auch seine umstrittenen Pläne, das traditionsreiche Karstadt-Haus am Berliner Hermannplatz im ursprünglichen Stil der zwanziger Jahre neu bauen zu lassen.