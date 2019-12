Universal Pictures 2019 Merkwürdig entstellt: Tom Hoopers »Cats«

Ich kenne jemanden, der mir sagte, er habe Andrew Lloyd Webbers »Cats« am Broadway mehrfach aus der ersten Reihe gesehen, und die Katzendarsteller hätten in ihren Bühnenkostümen bereits genauso merkwürdig entstellt und steril ausgesehen wie die digital verfremdeten in Tom Hoopers neuer Filmadaption.

Aber man engagiert Taylor Swift ja wohl kaum, damit sie monströs wirkt. Ihre Katzenhaftigkeit soll attraktiv sein und der Stimme eine Gestalt schenken. Manche sagen ja, Singen heiße ohnehin Leiden; andere (Hegel: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften. Zweiter Teil) wiederum: »Die Stimme ist ein hohes Vorrecht des Tiers, das wunderbar erscheinen kann; sie ist die Äußerung der Empfindung, des Selbstgefühls. Dass das Tier in sich für sich selbst ist, stellt es dar, und diese Darstellung ist die Stimme. Nur das Empfindende kann aber darstellen, dass es empfindend ist. Der Vogel in der Luft und andere Tiere geben eine Stimme von sich aus Schmerz, Bedürfnis, Hunger, Sattheit, Lust, Freudigkeit, Brunst: Das Pferd wiehert, wenn es zur Schlacht geht; Insekten summen; Katzen, wenn es ihnen wohl geht, schnurren.«

Hoopers Katzen schenken zwielichtigen Songs die Stimme und tanzen den Step zwischen Mäusen und Kakerlaken. Sie haben große Auftritte. Taylor Swift im geschmeidigen Katzenkostüm, Judi Dench im weiträumig flauschigen usw. Je nach Alter, Regel und Rolle. Die Sets sind entsprechend ausgeleuchtet. Mit sogenanntem Kitsch hat das nichts mehr zu tun. Es ist das Empfindende selbst als Dekoration.

»Verzeihen Sie, dass ich so frei bin, mich im Namen der Dekoration zu bedanken; es ist nicht mehr als Schuldigkeit, wenn die Dekoration nur halbwegs höflich ist. Sie wird sich bemühen, auch künftig den Beifall eines erleuchteten Publikums zu verdienen.« (Ludwig Tieck: Der Gestiefelte Kater. Ein Kindermärchen in drei Akten)