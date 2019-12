Kein Platz für Kranke

Philipp Schulze/dpa Meist unterbesetzt: In vielen Krankenhäusern herrscht Mangel an Pflegepersonal

Erkrankt das Kind, haben Eltern ohne Auto in der Bördekreisstadt Haldensleben schnell ein Problem. Es gibt dort seit über drei Jahren weder eine Kinderstation noch einen ärztlichen Notdienst. Betroffene müssen im Notfall nach Magdeburg oder Gardelegen rund 30 Kilometer fahren. Und wenn es dort auch an Personal mangelt? Die Wahrscheinlichkeit für so einen Fall ist nicht nur in der Börde und für Kinder groß, denn Haldensleben ist kein Einzelfall. Laut dem am Freitag vorgestellten »Krankenhausbarometer« des Deutschen Krankenhausinstituts (DKI) für 2019 wird der Pflegenotstand in deutschen Kliniken immer gravierender. Das Ergebnis beruht auf Umfragen in 268 Einrichtungen mit mehr als 100 Betten.

Danach sind bundesweit rund 17.000 Stellen für Krankenschwestern und -pfleger nicht besetzt. In der Intensivmedizin stieg die Zahl vakanter Stellen seit 2016 um 50 Prozent an, in der Allgemeinmedizin verdreifachte sie sich sogar. Und: Je größer eine Klinik ist, desto schlechter kann sie ihren Personalbedarf decken. In fast allen Häusern mit mehr als 600 Patientenbetten (95,2 Prozent) mangelt es an Pflegekräften auf den allgemeinen Stationen, noch mehr Häuser klagen über zu wenig Fachpersonal auf den Intensivstationen (97,4 Prozent).

Ähnlich problematisch ist es laut Bericht bei den Ärzten. Mehr als drei Viertel der Kliniken konnten zuletzt offene Stellen nicht besetzen, jede dritte musste deshalb Intensivstationen ganz oder teilweise sperren und Fachbereiche von der Notfallversorgung abmelden, heißt es. Die Situation verschärfe sich »dramatisch«, warnte der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, gegenüber dem Berliner Tagesspiegel, der am Freitag zuerst über die neue Analyse berichtete. Die Politik müsse »dringend wirksame Maßnahmen zur Entlastung des Personals ergreifen, sonst steuern wir auf eine ernste Versorgungskrise hin«, so Gaß.

Vielerorts ist die Versorgungskrise schon Alltag. Anfang Dezember meldete die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft dramatische Engpässe auf Frühgeborenenstationen im ganzen Bundesland. Kurz vor Weihnachten schlug der Hebammenverband Alarm, weil Dutzende Krankenhäuser ihre Kreißsäle zum Jahresende schließen wollten. Hinzu komme, dass immer mehr gynäkologische und Geburtenstationen geschlossen werden, hieß es. Auch die Situation für freie Hebammen bessere sich nicht. Der Verband beklagte weiterhin Arbeitsverdichtung und finanzielle Hürden, wie hohe Haftpflichtversicherungsprämien in Höhe von rund 10.000 Euro pro Jahr.

Auch die Charité in Berlin musste vor zwei Wochen ihre Kinderkrebsstation für neue Patienten schließen. »Wir brauchen insgesamt etwa 100 neue Pflegekräfte«, begründete der ärztliche Direktor des Universitätsklinikums, Ulrich Frei, den Schritt. Erst vergangene Woche hatte DKG-Präsident Gaß vor einem Notstand gewarnt, der vor allem Kinder treffe. Operationen würden abgesagt, Patienten abgewimmelt, Krankenwagen müssten oft kilometerweit fahren. Als Hauptgrund dafür nennen viele Krankenhäuser allerdings mangelnde Finanzierung. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erklärte jüngst in einem Schreiben, er sei bereit, Zulagen an Häuser zu zahlen, die Kinder versorgen. Dann vertröstete er die Betroffenen: Nächstes Jahr werde dies beraten.

Das Finanzierungskonzept steht seit langem in der Kritik: Nicht mehr die Aufenthaltstage der Patienten, sondern ärztliche Eingriffe werden bezahlt. So bringt eine Herzoperation viel mehr ein, als ein Patient, der beobachtet werden muss. Das trifft vor allem die Jüngsten. Viele Kliniken sparen deshalb diese Sparten ganz ein. Der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte sprach vorige Woche von einem »Ökonomisierungswahn«, der »gerade in wenig lukrativen Bereichen breite Breschen schlägt«.

Laut Statistischem Bundesamt gab es vor zwei Jahren 1.940 Krankenhäuser, das waren fast 500 weniger als 1991. Im selben Zeitraum sank die Zahl der Betten um ein Viertel auf weniger als eine halbe Million. Von 2000 bis 2017 wuchs der Anteil privatisierter Kliniken von 22 auf 38 Prozent. Das Klinikum in Haldensleben traf es 2006. Zuerst ging das Haus an den Sana-Konzern, sieben Jahre später übernahm es Ameos. Seither klagen Beschäftigte über miese Arbeitsbedingungen und schlechte Entlohnung. Im Dezember hatte die Gewerkschaft Verdi darum zu Warnstreiks aufgerufen. Ameos sei aber bisher nicht bereit, zu verhandeln. Statt dessen reagierte der Konzern auf seine Weise und entließ 20 Beschäftigte fristlos. Gegenüber dem MDR begründete die Ameos-Regionalleitung das mit »Erlösausfällen« durch die Warnstreiks.