Rekord bei Rüstungsexporten

Stefan Sauer/zb/dpa Begehrte Ware: Patrouillenboote für Saudi-Arabien auf dem Werftgelände der Lürssen-Gruppe (Wolgast, 4.9.2019)

Die von der Bundesregierung genehmigten Rüstungsexporte haben in diesem Jahr einen neuen Rekordwert erreicht. Der bisherige Höchststand aus dem Jahr 2015 wurde mit 7,95 Milliarden Euro bereits bis zum 15. Dezember knapp übertroffen. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das schon jetzt eine Steigerung um 65 Prozent. Die mit Abstand umfangreichsten Lieferungen wurden mit 1,77 Milliarden Euro für das EU- und NATO-Mitglied Ungarn genehmigt, vor Algerien (843 Millionen Euro), Ägypten (802 Millionen) und den USA (651 Millionen). Die Angaben gehen aus Antworten des Bundeswirtschaftsministeriums auf Anfragen der Bundestagsabgeordneten Sevim Dagdelen (Die Linke) und Omid Nouripour (Bündnis 90/Die Grünen) hervor.

Auf Platz acht der aktuell zehn wichtigsten Empfängerländer befinden sich die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) mit genehmigten Ausfuhren im Wert von 257 Millionen Euro. Zusammen mit Ägypten gehören die VAE zu den Gründungsmitgliedern der von Saudi-Arabien geführten Kriegsallianz im Jemen. CDU/CSU und SPD haben sich in ihrem Koalitionsvertrag Anfang 2018 zwar darauf geeinigt, keine Ausfuhren an Länder zu genehmigen, »solange diese unmittelbar am Jemen-Krieg beteiligt sind« (Zeilen 7.040–7.041). Allerdings gestehen die Koalitionspartner Rüstungsproduzenten sogenannten Vertrauensschutz zu, sofern sie den Verbleib bereits genehmigter Lieferungen im Empfängerland nachweisen können, wie es im Koalitionsvertrag heißt. Infolge der Ermordung des Journalisten Dschamal Chaschukdschi (engl.: Jamal Khashoggi) wurde gegen Saudi-Arabien ein vorübergehender Exportstopp verhängt. Platz neun und Platz zehn der Rüstungsexportliste nehmen Katar (236 Millionen Euro) und Indonesien (201 Millionen) ein.

Wirtschaftsstaatssekretär Ulrich Nußbaum weist in einer der beiden Antworten darauf hin, »dass die Summe der Genehmigungswerte« allein kein tauglicher Gradmesser für eine bestimmte Rüstungsexportpolitik sei. Die Art der exportierten Güter und der Verwendungszweck müssten berücksichtigt werden. Über einzelne Geschäfte gibt die Bundesregierung aber im Detail keine Auskunft. (dpa/jW)