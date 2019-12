Vatican Media/Handout via REUTERS »Ehre sei Dings und so« – Engel des Herrn im thüringischen Sondershausen

1 Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Carl Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde, besonders aber die Thüringer.

2 Und so ging, dass er sich abkassieren lasse von einem der Knechte von Gaius Crassus Scholzus, ein jeder in die Stadt, aus der seine Sippe kommt. Also machte sich Joseph aus der Stadt Erfurt auf den Weg in die Stadt, die da heißt Weimar, weil die Josephs da alle zu Hause waren – außerdem hatte er in Erfurt eine Vaterschaftsklage am Hals –, damit er sich abkassieren lasse mit Margot aus Magdala, seinem eigentlichen Weibe; die war auch schwanger.

3 Und als sie dort in Weimar waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in die Wochenendausgabe des Neuen Deutschland und legte ihn auf den Billardtisch; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge zum Sächsischen Hof am Herderplatz.

4 Und es waren Hirten in Jogginghosen in derselben Gegend an einer Tankstelle an der Autobahnabfahrt, die hüteten des Nachts ihre BMWs und rauchten Crystal. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und er trug zwei blonde Zöpfe, und sie fürchteten sich sehr.

5 Und der Engel sprach zu ihnen: My Name is Greta Thunberg! Fürchtet euch! Die Tankstelle steht in Flammen! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird: Die Benzinpreise werden steigen bis in alle Ewigkeit! Und damit Ihr mir glaubt, habt das zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind im Sächsischen Hof in ein ND eingewickelt und auf dem Billardtisch liegen. Ehre sei Dings und so weiter, ich muss los, mein ICE geht gleich, und ich habe reserviert.

5 1/2 Und als der Engel von ihnen weg gen Bahnhof ging, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun fahren zum Herderplatz und das Schlamassel anschauen, das da geschehen ist, Meinor. Und sie kamen mit 200 Sachen angerast und fanden beide im Sächsischen Hof, Margot, Joseph, dazu das Kind auf dem Billardtisch liegend.

7 Und die Hirten kehrten wieder um, verprügelten Ochsen, Esel und Bullen und verfluchten Greta für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Einer strangulierte sich bei dem Versuch, eine Gelbweste anzuziehen.

8 Und als acht Tage um waren und man dem Kind die Zeitung wechseln musste, gab man ihm den Namen Bodo bin Jesus, wie er genannt worden war von Lukas dem Lokomotivführer. Er wuchs heran, sprach sonderliche Dinge und machte Karriere als Thüringer Schweinepriester.

9 Dann waren da noch die Paketboten, der Kasper, Björn das Brot und der Mohring, die dem Sterni gefolgt waren mit Goldbrand, Weinschlauch und Plörre – aber das ist wieder eine andere Geschichte.