Hervé hat mich verlassen! Der Genosse Butler, der mir monatelang das Leben erleichtert hat, kündigte fristlos, nachdem ich ihm – in seinen Worten – »gefährliche und entwürdigende Strapazen« zugemutet hatte. Auf der kanarischen Insel La Palma hatte ich ihn einen steilen Gebirgsabhang hinab geschickt, um einen entlaufenen Hund einzufangen. Es gelang dem tapferen Hervé, und vor Erleichterung, dass er wohlbehalten zurückgekehrt war (der Hund war mir egal), betrank ich mich sinnlos und schlief schnarchend neben ihm ein. Dies Benehmen empfand er als Missachtung, genau wie die Tatsache, dass ich seinen normannischen Landsmann, Erik Satie, als lahme Komponistenente bezeichnete.

Fieberhaft überlegte ich, wie ich wenigstens die Fristlosigkeit von Hervés Kündigung abwenden könnte und rief Yannick an, einen befreundeten Restaurantbetreiber in Berlin. »Yannick, ich flehe dich an, diktier mir ein Rezept, etwas aus der Normandie, ich muss für jemanden kochen!« »Eh bien, waroum machst du niescht eine Carrelet à la normande?« »Weil ich das nicht kann?!« »Écoute, ce n’est pas difficile. Voilà!…« Ich übersetze meinen Retter, den französischen Sterne-Koch Yannick Pivotin:

»Du nimmst zwei Schollen, ¼ Liter Ci dre, ¼ Liter Wasser, ein Lorbeerblatt, zwei TL Salz, acht Pfefferkörner, ¼ Liter saure Sahne, eine Messerspitze Cayennepfeffer, zwei EL feingehackte Kräuter, 100 g gekochte Krabben oder Langosti­nenschwänze und ein Bund Dill. Die Schollen nimmst du aus, Flossen und Köpfe schneidest du mit einer Küchenschere ab. Dann unter fließendem Wasser gut waschen. Auf beiden Seiten entlang der Mittelgräten einschneiden, damit der Kochsud besser eindringen kann. Den machst du, indem du Cidre mit Wasser, Lorbeerblatt, Salz und Pfefferkörnern aufkochst. Darin garst du jetzt die Schollen auf kleiner Flamme mindestens zehn Minuten. Für die Soße verrührst du die saure Sahne mit Cayennepfeffer, etwas Salz und feingehackten Kräutern, dann hebst du die Krabben bzw. Langostinenschwänze unter. Die fertigen Schollen richtest du auf einer Platte an und überziehst sie mit der Soße. Das Ganze garnierst du mit einem Sträußchen Dill. Als Begleiter eignet sich am besten Cidre aus der Normandie.«

Natürlich habe ich Weißwein gereicht, Cidre hat zu wenig Promille, es ging ja da­rum, Hervé umzustimmen. »Hervé, ich verstehe Ihre Entscheidung«, sagte ich nach dem Essen und nahm seine Hand: »Ich saufe, ich lästere, und ich lasse unschuldiges Leben töten. Ich zerhacke die Leichen, koche sie und nötige meine Freunde, sie zu verzehren, nachdem ich sie zuvor wilden Hunden ausgeliefert habe. Ich bin eine üble Sünderin und nicht wert, Ihnen die Schuhriemen zuzuschnüren.« »Aufzulösen«, korrigierte mich Hervé milde. »Sie zitierten soeben Johannes 1, Vers 27. Luther übersetzt mit ›Schuhriemen auflösen‹.«

Wieder eins zu null für Hervé, der mir schon immer gerne meine Bildungslücken vor Augen führte. Glücklicherweise nahm er meine Entschuldigung an und blieb noch zwei Wochen bei mir. Ich glaube, er ahnte, wieviel Überwindung mich die Zubereitung dieses Gerichts gekostet hatte. Es gibt nichts Ekligeres als Dill.