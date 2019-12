Paradoxien der Präsenz

Arno Declair Rauchen, reden, komisch aussehen: Die Pollesch-Gang (Ensemble-Foto)

»Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden«, schallte es durchs Foyer des Deutschen Theaters. Das Publikum blickte wohlwollend auf die Gruppe junger Menschen, die mit Parolen, Gesang und Transparenten gegen die drohende Räumung des Friedrichshainer Hausprojekts »Liebig 34« demonstrierte. Das Haus wurde von dem berüchtigten Investor Padovicz erworben, dessen Engagement bei der Vertreibung der linken Szene aus dem Bezirk im Berliner Osten nicht zu unterschätzen ist (auch der Verfasser hatte bereits das Vergnügen).

Die kurze Einlage war keine ernsthafte Störung des Theaterbetriebs, eher Werbung in eigener Sache. Eine nette kleine Voraufführung zu dem neuen Stück von René Pollesch, dem designierten Intendanten der Berliner Volksbühne, der als Theatermacher so etwas wie eine Hoffnungsfigur junger Linker im Kampf um die Stadt geworden ist.

In »(Life on earth can be sweet) Donna« geht es zwar nicht unmittelbar um die Stadt, aber um die Straße. Genauer gesagt, um die berühmte Straßenszene von Bertolt Brecht, Grundmodell des epischen Theaters: Der Augenzeuge eines Verkehrsunfalls demonstriert einer Menschenansammlung den Unglückshergang. Dabei gehe es, so Brecht, um eine illusionslose Darstellung der Wirklichkeit. Auf Berlin bezogen, ist das Unglück schnell erklärt: Die Verbindung von Kapitalinteressen und politischem Willen führt zum Ausverkauf der Stadt.

Brecht ging es mit dem Begriff des epischen Theaters um Vorüberlegungen zu einer Dialektik auf der Bühne. Auf bürgerliche Illusionen wie das Verschmelzen mit Rolle und Augenblick konnte er gut verzichten. Inte­ressanterweise sind das Dinge, die im Zuge der performativen Wende in den darstellenden Künste als Vergötzung der Präsenz und des Ereignisses wiederkehren. Die »Ästhetik des Performativen«, so der Titel des einflussreichen Buches der Theaterwissenschaftlerin Erika Fischer-Lichte, ist der Versuch, die aufklärerische Dramaturgie Brechts zu verdrängen.

Pollesch wiederum hat diesen Widerspruch in zahlreichen seiner Stücke verarbeitet, hat er sich doch immer um eine Verbindung von performativer und Brecht’scher Ästhetik bemüht. Wie eine Vorüberlegung wirkt auch die aktuelle Inszenierung. Judith Hofmann, Jeremy Mockridge, Bernd Moss, Milan Peschel und Martin Wuttke stehen in dem Bühnenbild von Anna Viebrock, welches das Publikum nur von hinten oder in Teilen zu sehen bekommt. Es ist die Rückseite der Welt, alles ist umgestülpt. Doch diese Rückseite sagt uns auch nicht unbedingt mehr als die Vorderseite. Man sieht die Verstrebungen, Halterungen, Verschraubungen. In diesen Kulissen sitzen oder stehen die Schauspieler. Wie man das von Pollesch kennt, rauchen und reden sie, über das Verhältnis von Darstellung und Kommentar beispielsweise. Oder darüber, was man mit in die Volksbühne nehmen kann. Das wirkt als Selbstkommentar zwar schon etwas abgegriffen, sorgt aber trotzdem für Lacher.

Es gibt an diesem Abend überhaupt einiges an Klamauk und Slapstick. Peschel und Wuttke spielen sich routiniert die Pointen zu. Und als die beiden in 80er-Retroklamotten und Dauerwellenfrisuren (Kostüme gewohnt stilsicher: Nina von Mechow) die Bühne betreten, fühlt man sich in einen sehr schrägen Buddymovie vergangener Tage versetzt. Überboten wird das nur noch von der Szene, in der die beiden und Mockridge herrlich albern als Autos verkleidet auftreten. Die Schilderung eines Verkehrsunfalls als Einfühlung ins Innenleben des Pkw. »Ich bin kein Performer, ich bin Transformer«, gibt Wuttke im leicht nöligen Ton zu verstehen. Dann geht es noch um die Einführung der Drehbühne durch Max Reinhardt, den Zwang zur Darstellung und den zur Interpretation sowie um Paradoxien der Präsenz. Und um viele weitere Dinge, auch eine Passage von Dietmar Dath über Kunst und Science-Fiction hat Eingang in den Text gefunden.

»(Life on earth can be sweet) Donna« ist nach »Cry Baby« mit Sophie Rois und »Black Maria« das dritte Stück von Pollesch am Deutschen Theater. Weder intellektuell noch formal ist das sonderlich konzentriert, etwa im Unterschied zu seiner letzten Arbeit »Glauben an die Möglichkeit der völligen Erneuerung der Welt« mit Fabian Hinrichs im Berliner Friedrichstadtpalast. Aber es ist ein lässiger Abend mit vielen Witzeleien, der vor allem von dem Duo Infernale Peschel und Wuttke getragen wird.