Üppige Zulagen

Julian Stratenschulte/dpa Termin im Gerichtssaal: Stefan Schostok nach seinem Rücktritt vom Amt des Oberbürgermeisters im Rathaus von Hannover (30.4.2019)

Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Dieser historisch verbürgte Ausspruch in einem Gerichtsverfahren scheint auch die Devise des ehemaligen Oberbürgermeisters von Hannover, Stefan Schostok (SPD), zu sein. Vor dem Landgericht Hannover begann am Dienstag der Prozess gegen Schostok, dem Untreue in besonders schwerem Fall vorgeworfen wird. In seiner ersten Einlassung wies der Politiker alle Schuld von sich. Er sei mit dem Vorgang nicht befasst gewesen.

Hintergrund des Prozesses ist die so genannte Rathausaffäre, die Schostok das Amt kostete und Neuwahlen auslöste, bei denen im November Belit Onay von Bündnis 90/Die Grünen siegte. Mitangeklagt sind Hannovers inzwischen suspendierter Personaldezernent Harald Härke und Schostoks früherer Büroleiter Frank Herbert. Es geht um beamtenrechtswidrige Zulagen, die Härke Herbert auf dessen Drängen hin über einen Zeitraum von rund drei Jahren gewährt haben soll.

Der OB soll mindestens knapp ein Jahr lang von der illegalen Praxis gewusst haben, ohne einzuschreiten. Laut Anklage soll der Stadt ein Schaden von 49.500 Euro entstanden sein. Nach Bekanntwerden der Ermittlungen sowie der Anklage im Frühjahr wurde Schostok in den Ruhestand versetzt. Die Parteien im Stadtrat entzogen ihm ihre Unterstützung. Neben den Zahlungen an Herbert geht es in dem Verfahren noch um 14.600 Euro, die offenbar unrechtmäßig an Claus Lange, den ehemaligen Chef der städtischen Feuerwehr, gezahlt worden sind.

Am ersten Verhandlungstag verwies Schostok darauf, dass er kein »besoldungsspezifisches Wissen« habe. Er sei auch nicht darauf hingewiesen worden, »dass es rechtswidrige Probleme geben könnte«. Er sieht die Schuld bei Härke. Die Zuständigkeit liege im Personaldezernat, der OB könne nicht eigene Prüfung in jedem einzelnen Fall anstreben, sagte er und betonte: »Ich hätte keine rechtswidrige Lösung mitgetragen – sie wäre sofort gestoppt und korrigiert worden.«

Härke räumte vor Gericht sein Fehlverhalten bei der Gewährung der Zulagen ein. Er bedauere dies »aufrichtig« und entschuldige sich. In dem Prozess gilt es zu klären, wann Schostok von den Zahlungen an Herbert und Lange wusste, ob ein Vermögensverlust großen Ausmaßes vorliegt – und ob sein fehlendes Eingreifen als Amtsmissbrauch gewertet werden kann. Den Angeklagten drohen Haftstrafen von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Bis März 2020 sind sechs Verhandlungstage angesetzt.

SPD-Kommunalpolitiker stehen derzeit auch andernorts im Fokus. Für großen Wirbel sorgen Vorwürfe gegen einen weiteren Oberbürgermeister, den Frankfurter OB Peter Feldmann. Im Fokus der Affäre steht der als SPD-nah geltende Sozialverband Arbeiterwohlfahrt (Awo). Feldmanns Ehefrau soll als Leiterin einer Awo-Kindertagesstätte einen Dienstwagen und ein Gehalt bezogen haben, das deutlich über dem von Kollegen in vergleichbaren Positionen lag. Gegenüber Bild erklärte Feldmann Ende November, er habe »auf die Vertragsgestaltung und Bezahlung keinerlei Einfluss genommen«. Seine Frau habe den Job nicht aus Gefälligkeit bekommen.

Die Vorwürfe gegen Feldmann sind Teil eines größeren Skandals, bei dem es um üppige Gehälter für Awo-Funktionäre der Kreisverbände Frankfurt und Wiesbaden geht. Der Hessische Rundfunk berichtete am Montag, die im Oktober verabschiedete, langjährige Wiesbadener Geschäftsführerin Hannelore Richter habe einen jährlichen Bruttolohn von wenigstens 280.000 Euro erhalten, ihr Stellvertreter und Nachfolger im Amt Murat Burcu bekomme 256.000 Euro im Jahr. Die Zahlen basieren auf einem Schreiben der Kölner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO. Die Familie Richter, so heißt es im HR-Bericht, gebe seit langem in den Kreisverbänden Frankfurt und Wiesbaden den Ton an. Jürgen Richter, Ehemann von Hannelore Richter, ist Geschäftsführer der Awo Frankfurt und ehrenamtlicher Vizevorsitzender der Awo in Wiesbaden. Der gemeinsame Sohn Gereon sitzt in der Geschäftsführung des Kreisverbands Wiesbaden.

In Frankfurt ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Verantwortliche des Kreisverbands wegen des Verdachts des Betruges und der Untreue. Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld hat inzwischen angeordnet, einen Teil der Zuschüsse an den Kreisverband einzubehalten. Der Awo-Bundesverband in Berlin hat den Kreisverband Frankfurt scharf kritisiert und aufgefordert, für »vollständige Aufklärung« zu sorgen. In Wiesbaden hat der ehrenamtliche Awo-Vorsitzende Wolfgang Stasche die Vorwürfe gegen den dortigen Kreisverband als »größenteils berechtigt« bezeichnet und seinen Rücktritt erklärt.