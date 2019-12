Fake ist mein Gemüse

Bradly Yule/Camperdown Wildlife/Press Association Images/dpa Früher war mehr Fleisch: Unterhalter mit Tiefkühlkost

Die Journalistin, Kommunistin und Frauenrechtlerin Ishraga Mustafa Hamid floh 1993 aus ihrer Heimatstadt Kosti im Osten des Sudans nach Wien, so sie bis heute lebt. In einem Feature von Eva Roither wird die Autorin und Aktivistin heute porträtiert: »›Mit jedem Verlust habe ich auch etwas gewonnen.‹ Ishraga Mustafa Hamid – Sudanesin in Wien« (ORF 2019; Di., 16 Uhr, ORF Ö1).

Am frühen Abend blickt Andreas von Westphalen heute zurück auf die Nato-Osterweiterung: »Die Wurzeln des Misstrauens – Russland und die Verhandlungen zur deutschen Einheit 1990« (DLF 2019; Di., 19 Uhr, DLF). Mit einem persönlichen Rückblick wartet morgen Heinz Strunk auf. Das auf dem gleichnamigen Roman basierende Hörspiel »Fleisch ist mein Gemüse« (WDR/NDR 2005; Mi., 20 Uhr, NDR Kultur) erzählt unter anderem davon, wie er mit der Unterhaltungskapelle Tiffanys durch die Provinz tingelte.

Hinterlassen Klänge Spuren? Genauer: Wird es in Zukunft möglich sein, in Materie »gespeicherte« Klänge zu extrahieren und zu datieren? Davon gehen Matthias Berger, Gion Mathias Cavelty und Lukas Holliger in ihrem Krimi »Der dunkle Kongress« (SRF 2019; Ursendung Mi., 20 Uhr, Bayern 2; Wdh. Fr., 20 Uhr, SRF 1) aus. Es ist der erste Schweizer Beitrag in der Reihe »ARD-Radiotatort«. Die Rahmenhandlung spielt in den 2050er Jahren, im Mittelpunkt steht ein Kongress von Medizinern Ende des 19. Jahrhunderts. Einige der Teilnehmer meinen, das Böse im Menschen ließe sich mit einer Gehrinoperation entfernen.

Um ein neues Feature zu den Folgen des Nato-Kriegs gegen Jugoslawien handelt es sich bei Shenja von Mannsteins »Was der Balkan-Krieg mit uns gemacht hat – eine Begegnung mit Schriftstellern aus Serbien« (RBB 2019; Mi., 22 Uhr, RBB Kultur und MDR Kultur). Zeitgleich ist auf einer anderen Welle die schwedische Klangkünstlerin Hanna Hartman mit »Heat« (DLF Kultur; Ursendung Mi., 22 Uhr, DLF Kultur) präsent, gefolgt von ihrem Kollegen Allen Weiss, der sich die Frage stellt »Wie kocht man einen Phönix?« (DLF Kultur 2019; Ursendung Mi., 22.30 Uhr, DLF Kultur). Soll noch einer behaupten, es gäbe keine Kochsendungen im Radio.

Mit der Entscheidung eines Transmannes zum Suizid beschäftigen sich Ingo Haeb und Roel Nollet in »Free as a bird – warum Nathan sterben wollte« (DLF 2019; Fr., 20 Uhr, DLF). Gesellschaftliche Hintergründe werden aufgerollt. In Jaroslav Koráns und Miloš Vojtěchovskýs »A la Recherche du Temps perdu: As if« (Tschechien 2018; Fr., 21 Uhr, Bayern 2) geht es um ein altes tschechisches Kloster.

Die Handlung von Sven Reckers Romanadaption »Fake Metal Jacket« (DLF Kultur 2019; Teil 1/2 Sa., 0 Uhr, DLF und Ursendung Teil 2/2 Mo., 22 Uhr, DLF Kultur) ist an den Skandal um Spiegel-Redakteur Claas Relotius angelehnt. Im Mittelpunkt steht ein Kriegsreporter, der Filmszenen für Beiträge selbst inszeniert und sich Interviews ausdenkt. Statt ins gefährliche Syrien zu fahren, arbeitet er etwa lieber von Deutschland aus. Eine lustige Story.

Um die Aufklärung des Terroranschlags auf dem Berliner Weihnachtsmarkt, bei dem vor drei Jahren elf Menschen getötet wurden, geht es in Daniel Lückings »Die Öffentlichkeit ist hergestellt? Untersuchungsausschuss Breitscheidplatz« (RBB 2019; Sa., 9 Uhr, RBB Kultur und MDR Kultur). Nicht verpassen sollte man auch die Umweltfeatures »Kampf um Rumäniens Urwälder – warum Europas letzte Wildnis in Gefahr ist« (BR 2019; Sa., 13 Uhr und So., 21 Uhr, Bayern 2) von Max Lebsanft und »Klimakrise in Mali – über Bauern, Hirten und Islamisten« (WDR 2019; So., 11 Uhr und Mo., 20 Uhr, WDR 5) von Bettina Rühl.