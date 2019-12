Auf lange Frist

Christoph Schmidt/dpa Wann die Änderungen in Kraft treten sollen, ist nicht klar

Die Bundesregierung plant, einen Rechtsanspruch auf einen Kurzzeitpflegeplatz einzuführen. Das geht aus einem gemeinsamen Antragsentwurf der Regierungsparteien hervor, über den die Süddeutsche Zeitung (SZ) am Freitag berichtete. Bei der Kurzzeitpflege geht es um einen befristeten Aufenthalt im Pflegeheim, etwa wenn nach einer Behandlung im Krankenhaus niemand da ist, um einen gebrechlichen oder kranken Menschen zu Hause zu versorgen. Sie ist aber auch gedacht, um Familien zu entlasten, die einen Angehörigen dauerhaft pflegen. Ihnen soll dadurch die Möglichkeit gegeben werden, einen Pflegebedürftigen für einige Wochen in eine Einrichtung zu geben, um selbst einmal Urlaub machen zu können.

Ende November hatte sich bereits die Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK) mit dem Thema beschäftigt. Stefanie Drese (SPD), Sozialministerin von Mecklenburg-Vorpommern und ASMK-Vorsitzende, hatte im Vorfeld gesagt, das Betreiben von Kurzzeitpflegeeinrichtungen sei bislang nicht wirtschaftlich. Ein Platz werde oft von jetzt auf gleich gebraucht, und bleiben könnten die Patienten nur für maximal acht Wochen. Es müsse deshalb viel Personal und Ausstattung vorgehalten werden, was sich unter den bisherigen Rahmenbedingungen nicht lohne. Der hohen Nachfrage stehen deshalb regelmäßig viel zu wenige Plätze gegenüber.

Laut dem Papier, auf das sich die SZ beruft, wollen nun Christ- und Sozialdemokraten eine »wirtschaftlich tragfähige Vergütung«. Darüber hinaus sollen Mittel bereitgestellt werden, um Patienten, die nach dem Aufenthalt in einem Krankenhaus erst einmal in ein Pflegeheim gehen, dort auch bei der Organisierung ihrer ­späteren Wohnsituation zu unterstützen.

Wann diese Änderungen in Kraft treten, ist nicht klar. Wie die SZ berichtete, plane das von Jens Spahn (CDU) geführte Bundesgesundheitsministerium eine Neuregelung der Kurzzeitpflege erst im kommenden Jahr. Zuvor müsse die Pflegeversicherung grundsätzlich reformiert werden, hieß es dazu aus dem Ministerium.

Am Donnerstag gab Spahn seine Reformpläne, die er nach heftigen Protesten geändert hatte, in die Ressortabstimmung. Mit ihnen soll sich die Betreuung von schwerkranken Menschen mit künstlicher Beatmung verbessern. »Intensivpflegepatienten, die am sozialen Leben teilhaben, können auch künftig zu Hause betreut werden«, sagte Spahn am Donnerstag in Berlin.

Aus seiner Sicht würden Anregungen Betroffener aufgenommen und »Missverständnisse« ausgeräumt. An den im Sommer vorgestellten ersten Plänen war Kritik unter anderem von Ärzten und Patientenschützern laut geworden. Sie richtete sich vor allem dagegen, dass Intensivpflege in der eigenen Wohnung zur Ausnahme werden sollte. So hatte die Bundesärztekammer moniert, die Pläne würden bestimmte Patientengruppen durch einen »rigiden Ausschluss einer häuslichen Versorgung« in der Möglichkeit einer selbstbestimmten und frei gewählten Lebensführung einschränken.

Zugleich sollen in dem Gesetz aber Qualitätskriterien definiert werden, um für die Intensivpflegepatienten die bestmögliche Versorgung zu erreichen, und es solle stärker kontrolliert werden. Hintergrund dafür sind auch Fälle von Geschäftemacherei. Die SZ schrieb, die Intensivpflege sei zu einem Feld der organisierten Kriminalität geworden. Spahn wolle nun »Abrechnungsbetrug und kriminelle Fehlleistungen in der ambulanten Intensivpflege« bekämpfen.