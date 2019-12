Hoffnung für Sudans Frauenbewegung

Umit Bektas/REUTERS Mai Atya, Teilnehmerin der Proteste in Khartum, berichtete der Nachrichtenagentur Reuters im Juli von Schlägen und Übergriffen

Der Präsident der Übergangsregierung Sudans, Abdullah Hamduk, hat in der vergangenen Woche die Abschaffung des bisher geltenden »Gesetzes der öffentlichen Ordnung« angekündigt. Es verbietet Frauen, ohne Schleier auf die Straßen zu gehen, Hosen zu tragen oder sich in der Öffentlichkeit mit Männern zu umgeben, die nicht ihre direkten Verwandten sind. Noch am Dienstag zuvor hatten sudanesische Aktivistinnen in Berlin zu einer Veranstaltung anlässlich des »Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen« geladen, um auf die Situation im Sudan aufmerksam zu machen.

Vor fast einem Jahr hatte dort eine Revolution begonnen, die es ohne Frauen nicht gegeben hätte. Seit Ende Dezember 2018 gingen massenhaft Menschen auf die Straßen. Ausgelöst wurden die Demonstrationen zwar durch steigende Brot- und Benzinpreise, schnell wurden aber Forderungen nach Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit, und damit auch dem Ende der 30jährigen Regierungszeit von General Omar Al-Baschir, laut. 70 Prozent der Protestierenden waren Frauen, die durch die jahrelange Unterdrückung und die politische Arbeit im Untergrund sehr gut organisiert und vernetzt sind.

Nachdem Al-Baschir am 11. April vom Militär abgesetzt wurde und das Gebiet rund um das Armeehauptquartier in der Hauptstadt Khartum für fast zwei Monate von Protestierenden aus dem ganzen Land besetzt wurde, waren dort viele Frauen Tag und Nacht anwesend, betätigten sich als Ärztinnen, unterrichteten Kinder, sorgten für ausreichend Verpflegung oder übernahmen anderweitig Verantwortung. Als am Morgen des 3. Juni die paramilitärischen Einheiten der »Rapid Support Forces« das Protestcamp stürmten, gezielt Protestierende erschossen und Frauen vergewaltigten, um sie und die Bewegung »zu brechen«, wurde auch in Khartum deutlich, wozu die Militärregierung all die Jahre fähig gewesen war. Damals im Südsudan und heute noch immer in Darfur, in den Nubabergen und im Bundesstaat Blauer Nil sind Frauen brutalster staatlicher Gewalt ausgesetzt. Viele gelten seit dem 3. Juni als vermisst.

Nachdem sich Militärrat und zivile Opposition auf eine gemeinsame Übergangsregierung geeinigt haben, war zwar deutliche Erleichterung im Land spürbar, die Euphorie aber nicht allzu groß. Skepsis bleibt, da auf seiten des Militärs immer noch dieselben Männer am Tisch sitzen, die für sämtliche Menschenrechtsverletzungen der letzten 30 Jahre verantwortlich sind. Zwar wurden einige Posten der neuen Regierung, wie die Führung des Außenministeriums und das oberste Richteramt, mit Frauen besetzt, für die sudanesische Frauenbewegung ist das aber viel zu wenig. Bei wichtigen Aufgaben, wie der Untersuchung des Massakers vom 3. Juni, werden sie weiterhin außer acht gelassen. Die systematische Vergewaltigungskampagne seitens der Milizen wird bis heute nicht untersucht, die sexualisierte Gewalt dauert sogar noch an. Für viele Frauen scheint es, als ob sie ihre Arbeit getan hätten und jetzt ohne Dank und gleichwertige Teilhabe an der Regierung wieder nach Hause geschickt werden.

Die Abschaffung des Gesetzes der öffentlichen Ordnung verspricht einen kleinen Schritt in die richtige Richtung. Aber gerade in den ländlichen Regionen weitab der Hauptstadt spürt man vom Machtwechsel in Khartum bisher wenig. Wie es bei der Veranstaltung in Berlin zum Schluss hieß, geht es den organisierten sudanesischen Frauen vor allem »um ein Leben in Würde, in dem sie nicht mehr unterdrückt werden, keine Vergewaltigungen, keinen Hunger und keine Bombardierungen mehr fürchten müssen«.